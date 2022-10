DIRETTA Champions League: Milan-Chelsea 0-2 | Rossoneri sotto di due gol dopo 45′ LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Chelsea, gara in programma alle 21 della quarta giornata di Champions League

Reduce dalla bella vittoria contro la Juventus, il Milan va a caccia di rivincite in Champions League e ospita il Chelsea nella quarta giornata della fase a gironi. La pesante sconfitta nella gara di andata ha complicato leggermente i piani dei rossoneri, quasi obbligati a vincere per mantenere in vita le speranze di raggiungere il primo posto nel girone. A pari punti con i londinesi, attualmente il club lombardo è terzo per via della differenza reti. La squadra allenata da Stefano Pioli in caso di mancato successo rimarrebbe dietro ai Blues anche perché in svantaggio negli scontri diretti.

Tra i peggiori in campo nella sfida dell’andata, Charles De Ketelaere entra nella già folta lista degli indisponibili per infortunio. Torna invece nella lista dei convocati Junior Messias, che darà un’opzione in più sulla fascia offensiva al mister rossonero dopo aver saltato alcune partite per noie muscolari. Reduce da tre vittorie consecutive tra Champions e Premier League, la franchigia allenata da Graham Potter tenterà di calare il poker a San Siro. Oggetto dei desideri di mercato del Milan in estate, Hakim Ziyech salterà la sfida per infortunio, al pari di N’Golo Kante e Wesley Fofana. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa, Chilwell, Thiago Silva, Koulibaly, Chalobah, James, Jorginho, Kovacic, Mount, Sterling, Aubameyang. All.: Potter.

CLASSIFICA GRUPPO E: Salisburgo 5; Chelsea e Milan 4; Dinamo Zagabria 3