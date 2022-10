UFFICIALE: “E’ vietato”. Il Barcellona fa infuriare gli interisti

Domani al Camp Nou si preannuncia un clima infernale per l’Inter. La squadra di Xavi è obbligata a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions

Vigilia di Barcellona-Inter, una partita che può essere decisiva per entrambe in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Specie per i blaugrana, di fatto obbligati a vincere considerato il distacco di tre punti dai nerazzurri – che, dopo il Bayern, avranno all’ultima giornata il fanalino Viktoria Plzen – attualmente secondi in classifica.

Inzaghi e suoi troveranno un clima infernale al ‘Camp Nou’, forse ai livelli di dodici anni fa. Un clima che il Barça stesso sta infuocando con dichiarazioni – vedi le ultime di Laporta all’assemblea dei soci – tutt’altro che ‘amichevoli’. Oggi, inoltre, la società catalana ha pubblicato un post con delle raccomandazioni per i tifosi attesi alla partita di domani.

Tra queste, ce n’è una che ha mandato su tutte le furie gli interisti ma che, va detto, è comune a livello europeo: “L’accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a coloro che indossano i colori dell’Inter“.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Gesto vergognoso ed ennesima caduta di stile da parte del #Barcellona che ha vietato di indossare i colori dell’#Inter allo stadio (escluso il settore ospite). 😱⚫🔵#BarcellonaInter — Riccardo D’anna (@RiccardoDanna1) October 11, 2022

Comunicato #Barcellona per domani – É vietato indossare i colori nerazzurri nelle zone dedicate al pubblico di casa. Mamma mia, come ci soffrono. — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) October 11, 2022

Figura di m****a cosmica da parte del #Barcellona, che segue a ruota quella di settimana scorsa fatta dall’Ajax fuori e dentro il campo. https://t.co/3q9uwnTLCe — Fra (@fra__nce__sco) October 11, 2022

Il #Barcellona è diventata una triste realtà che vive di ricordi. Cadono di stile ogni giorno che passa dopo la sconfitta con l’ #inter a Milano. A tratti mi fanno ridere, ma una cosa è certa: sono gli eterni secondi in Spagna. Davvero inqualificabili.#BarcellonaInter — Luigi Del Mauro (@_eldiem) October 11, 2022