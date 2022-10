Milan e Psg destini incrociati: “Leao e Mbappe potrebbero intrecciarsi”

Il futuro di Rafael Leao potrebbe intrecciarsi con quello del bomber del Psg, Kylian Mbappe: Pioli inizia già a tremare

Il Milan si gode lo splendido momento di forma di Rafael Leao. Anche nel big match contro la Juventus il portoghese è stato tra i migliori in campo facendo impazzire la difesa bianconera e mostrando giocate da top player. Adesso però i rossoneri aspettano di vedere salire il suo rendimento anche in Champions League, soprattutto in serate importanti come stasera contro il Chelsea.

Nel frattempo in casa Milan si continua a ragionare sul blindare il proprio gioiello col rinnovo di contratto, visti anche gli assalti che ci sono stati in estate, in particolare proprio da parte del Chelsea. Il destino del portoghese però potrebbe subire un evoluzione a sorpresa. Possibile intreccio con il bomber del Psg, Kylian Mbappe.

Calciomercato Milan, intreccio Mbappe-Leao: chiesta la cessione e rinnovo complicato

Destini incrociati per Kylian Mbappe e Rafael Leao, due top player di Psg e Milan. Entrambi sono stati protagonisti delle scorse finestre di calciomercato, che però li hanno visti rimanere nei propri club, con Mbappe che ha firmato il rinnovo con il club francese.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Carlo Laudisa ha svelato: “Le vicende di Leao e Mbappe potrebbero intrecciarsi. Al momento ci sono problemi di natura tecnica con Galtier, per Mbappe si parla di Liverpool ma non mi sembra piazza credibile”. Il francese infatti secondo Laudisa vorrebbe lasciare il Psg. Mentre per quanto riguarda il rinnovo di Leao spiega: “La questione Leao è complessa per via della vicenda Sporting, tra l’avvocato francese e Jorge Mendes, ci sono tutta una serie di problemi che complicano le aspettative di rinnovo. Mi sembra difficile che a gennaio possa partire, ma per l’estate le cose potrebbero cambiare. Il pericolo è soprattutto il Chelsea più che il Psg, con Potter che ha rinnovato parole di stima”. Dunque dopo gli assalti della scorsa estate il Chelse potrebbe continuare a farsi sotto per Leao, ma attenzione sempre al Psg che potrebbe sorprendere in caso di addio di Mbappe.