Maldini pesca in Serie A il jolly che cambia il Milan

Il Milan guarda già al futuro e ha trovato il jolly offensivo che serve a Pioli: il colpo dalla Serie A può cambiare i rossoneri

Nei piedi di Leao. Il Milan ringrazia l’estro e il talento del portoghese, uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno e dell’inizio di questa stagione.

Pioli può contare sulle accelerazioni dell’ex Sporting, a sinistra, lì dove furoreggia anche un certo Theo Hernandez. Ma è dal lato opposto che la formazione rossonera vive una vera e propria emergenza. Le assenze di Messias e Saelemaekers complicano una situazione già difficile di suo. Il mercato, gennaio o estate, servirà a sopperire alla lacuna: serve un calciatore che possa spaccare il match come fa Leao, garantire qualità, assist e gol per un attacco che già deve fare i conti con i troppi infortuni.

Il nome giusto può esserci in Serie A: è qui che si sta facendo ammirare un nuovo acquisto che ha dimostrato di essere in grado di giocare in tutti i ruoli dietro la punta centrale. Nato come esterno sinistro, può giocare (e lo ha fatto quest’anno) tranquillamente a destra, così come da sottopunta. Si tratta di Ademola Lookman, nuovo acquisto dell’Atalanta, già autore di tre gol e un assist nella prima parte di stagione.

Calciomercato Milan, Lookman: il jolly che serve a Pioli

L’attaccante nigeriano, con passaporto inglese, è arrivato quest’estate dal Lipsia dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al Leicester. Per ambientarsi al calcio italiano non ci ha messo molto, visti i numeri di questo inizio di stagione. Gasperini lo ha mandato in campo in 9 occasioni e il 24enne ha risposto quasi sempre presente. Il suo bottino recita tre gol e tre assist, con la capacità di giocare in diverse posizioni.

Da qualche giornata, il tecnico della Dea lo impiega da sottopunta e i risultati sono ottimi. Il suo profilo sembra essere ideale per il Milan che sulla trequarti offensiva ha bisogno di forze fresche e calciatori duttili. Molto complicato pensare ad un affondo già a gennaio, ma per l’estate il nome di Lookman è da tenere a mente in orbita rossonera.