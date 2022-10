Inter, 30 milioni subito: altro schiaffo al Barcellona

I nerazzurri rischiano seriamente di perdere il calciatore: anche dalla Spagna arrivano solo conferme. Il futuro appare davvero scritto

Milan Skriniar sta togliendo il sonno a Beppe Marotta e alla sua squadra. Il difensore dell’Inter è stato l’oggetto dei desideri del Psg nell’ultima sessione di calciomercato.

I francesi hanno provato in tutti modi a convincere i nerazzurri a cedere il centrale. I vice campioni d’Italia hanno, però, tirato troppo la corda, chiedendo 80-90 milioni di euro. Troppi anche per un club, come quello francese che non si è mai fatto grossi problemi con i soldi ma con l’arrivo di Campos le cose appaiono un po’ cambiate.

Skriniar, alla fine, dunque, è rimasto all’Inter, anche perché l’alternativa, Bremer, si è accasata alla Juventus. I bianconeri con un vero blitz hanno soffiato il giocatore del Torino ai nerazzurri.

Vendere il centrale slovacco senza un’alternativa all’altezza sarebbe stato complicato. Simone Inzaghi è stato così accontentato, anche perché in casa Inter c’era la convinzione di riuscire a blindare Skriniar. Oggi queste certezze sono venute meno e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno fa paura.

Calciomercato Inter, sogno impossibile: il punto su Skriniar

I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un contratto da 6/6,5 milioni di euro. Un contratto da top ma che potrebbe non bastare. Il pressing del Psg continua: la voglia di regalarsi il centrale slovacco è tanta. I francesi sono in grado di arrivare facilmente a 9 milioni con i bonus.

Anche in Spagna arrivano conferme in merito alla possibilità che il Psg provi l’affondo già a gennaio, con un’offerta da 25/30 milioni di euro. Un’offerta importante, che l’Inter potrebbe decidere di accettare se nelle prossime settimane non dovesse arrivare la fumata bianca sul rinnovo. Con quei soldi ci sarebbe così la possibilità di trovare un sostituto all’altezza.

Sport.es scrive come anche il Barcellona sogna Milan Skriniar ma si tratta di “un sogno impossibile”. Il futuro del centrale slovacco appare davvero segnato: Skriniar è pronto a diventare un nuovo giocatore del Psg.