Italiano ammette il problema: “E’ il più grande per una squadra”

La Fiorentina cade a picco in casa contro la Lazio: Vincenzo Italiano a fine match analizza la prestazione della viola

Momento difficile per la Fiorentina che incassa un’altra pesante sconfitta. Contro la Lazio finisce 4-0 con Vincenzo Italiano che a ‘DAZN’ nel post gara commenta così la partita.

“I fischi sono giusti perché il risultato è pesante, la gente è delusa come noi. Bisognava dare continuità alla vittoria in Conference. Dispiace per gli ultimi dieci minuti dove siamo usciti dal campo e questo mi fa arrabbiare. Sono deluso, amareggiato, mi dispiace per la gente di Firenze che questo risultato non lo merita”.

MANCANZA DI GOL – “Ho visto i numeri di questa partita e un allenatore non può cambiarli. Nel primo tempo potevamo fare 3-4 gol e andiamo sotto di due. Abbiamo un problema, che è il più grande per una squadra di calcio: non facciamo gol. Pensavo che dopo la vittoria di giovedì qualcosa potesse cambiare ed invece non riusciamo a fare gol. Bisogna continuare a lavorare: a me non sono piaciuti gli ultimi dieci minuti, per il presto non ho nulla da dire alla squadra. La Lazio è più forte di noi in questo momento, fanno gol al primo angolo e indirizzano la gara. Il primo tempo è stato ottimo, poi è finita 4-0 e mi dispiace: non è un risultato che rispecchia l’andamento della gara”.

Fiorentina-Lazio, Italiano: “Partita bugiarda”

TIPO ATTACCANTE – “L’attaccante moderno deve saper fare tutto: attaccare la profondità se c’è spazio, saper giocare nello stretto, saper smarcarsi. Pensavamo di stare di più dentro la nostra metà campo, abbiamo preparato qualcosa sulle profondità ma oggi non c’è stata. Gente come Jovic, Cabral, Kouame sa leggere le situazioni”.

PARTITA BUGIARDA – “Oggi è una partita molto bugiarda, ma andiamo a casa con i fischi ed è giusto così”.