HIGHLIGHTS | La Lazio cala il poker, Fiorentina sempre più giù

La Lazio di Sarri batte 4-0 la Fiorentina al ‘Franchi’ e cala il poker di vittorie: viola sempre più in difficoltà

E’ una Lazio che non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva in campionato e terzo posto (in comproprietà) dietro a Napoli e Atalanta. Il monday night della nona giornata di Serie A vede la squadra di Sarri imporsi 3-0 sul campo della Fiorentina.

Risultato praticamente mai in discussione nonostante li viola abbiano avuto diverse chance per andare a segno. Il gol che sblocca l’equilibrio è firmato dall’ex Vecino che evita di esultare davanti ai suoi vecchi tifosi. Esulta, invece, senza problemi Zaccagni che sfrutta al meglio un delizioso assist di Milinkovic-Savic per siglare di testa il 2-0. Siamo al 25′ e il match è già indirizzato verso i biancocelesti. Ci prova Mandragora a dare una scossa ma la traversa decide che non è il caso di riaprire l’incontro: all’intervallo si va con il doppio vantaggio biancoceleste.

Nella ripresa, nonostante i cambi di Italiano, il copione resta immutato. La Fiorentina prova a riaccendere il match ma è la Lazio a sfiorare il tris con Immobile: ancora una traversa e risultato che resta fermo sullo 0-2. A poco più di quindici minuti dalla fine, spavento per Marusic dopo un colpo alla testa: il calciatore lascia il terreno di gioco visibilmente dolorante.

Serie A, Fiorentina-Lazio 0-4: marcatori, classifica, highlights

Negli ultimi quindici minuti la Fiorentina prova a stringere d’assedio l’area laziale senza però creare mai veri pericoli dalle parti di Provedel ed è la Lazio a sfruttare gli ampi spazi per siglare prima il 3-0 con Luis Alberto e quindi il definitivo 4-0 con Immobile. Terzo ko nelle ultime quattro partite per la squadra di Italiano, quarto successo consecutivo per la Lazio che fa sentire forte la sua candidatura per un posto Champions.

Fiorentina-Lazio 0-4: 11′ Vecino (L), 25′ Zaccagni (L), 86′ Luis Alberto (L), 91′ Immobile (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan, Udinese e Lazio 20, Roma 19, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia e Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3

*una partita in meno