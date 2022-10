Incubo Milan: pagano la clausola di Leao

E’ presente nel contratto del portoghese, autore in questo inizio di stagione di 4 gol e 7 assist, sempre in scadenza a giugno 2024

Leao ha iniziato la stagione come aveva concluso quella passata, a suon di gol (4) e assist (già 7). Trascinatore nella cavalcata Scudetto, il portoghese si sta confermando su livelli altissimi che però, paradossalmente, rischiano di spingerlo lontano dal Milan.

Maldini ha professato ottimismo qualche settimana fa in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, che nel calcio vuol dire dopodomani, ma tra domanda e offerta permane una certa distanza. Il classe ’99 punta a guadagnare più o meno le stesse cifre di Vlahovic, 7-8 milioni di euro netti, mentre il club di Red Bird non sembra volersi spingere oltre i 5-6. In più il numero 17 della squadra di Pioli vorrebbe che la società si facesse carico per intero o quasi del maxi risarcimento da circa 20 milioni a vantaggio dello Sporting CP, uscito vittorioso al TAS nella causa contro lo stesso Leao e il Lille.

Riassumendo: un accordo tra il Milan e Leao non è impossibile, però molto complicato. Anche perché sull’attaccante non mollano la presa i top club europei, in particolare il Paris Saint-Germain dove lavora quel Campos che lo ‘scoprì’ portandolo in Francia. Stando a ‘mediafootmarseille.fr’, il Direttore sportivo dei transalpini è intenzionato a tornare alla carica per il cartellino del suo ‘pupillo’ nella prossima estate. Ma non escludiamo già a gennaio. Qualora i rossoneri dovessero respingere le sue proposte, ecco che Campos – con l’ok della proprietà qatariota – andrebbe a pagare la clausola risolutiva fissata a 150 milioni.

Calciomercato, il Psg vuole fare spesa a Milano: Skriniar oltre a Leao

Non solo Leao, Campos vuole prendersi ancora Skriniar dopo i tentativi andati a vuoto in estate. Il Psg potrebbe provarci nel mercato invernale con un’offerta da 30-40 milioni, anche se a Parigi pregustano il grande ‘sgarbo’ all’Inter, ovvero l’ingaggio a costo zero del centrale slovacco. Nei prossimi giorni inizierà la trattativa tra il suo entourage e il club targato Suning per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Marotta e soci sono ottimisti e offriranno 6-6,5 milioni netti a stagione, a fronte dei circa 9 bonus inclusi che mettono sul piatto i parigini. La distanza è ampia, quindi la firma può arrivare solo se il difensore facesse una scelta fuori dal comune, accettando meno soldi oltre che meno garanzie sul piano delle prospettive tecniche e delle ambizioni personali.