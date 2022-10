Disastro e addio Juventus: 100 milioni per cambiare il futuro

Al termine della stagione può lasciare il club bianconero. Sta vivendo un momento complicato ma continua ad essere apprezzato in Europa

La partita contro il Milan è stata letteralmente un disastro per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è riuscito a rendersi pericoloso contro la difesa rossonera.

L’ex Fiorentina non ha mai tirato verso lo specchio della porta. I tifosi del Diavolo, alla lettura delle formazioni avevano temuto il peggio: Gabbia insieme a Tatarusanu erano tra i protagonisti, in negativo, del successo, dello scorso anno, della Fiorentina, in cui Vlahovic fece davvero una partita perfetta. Sabato a San Siro si è messo in mostra solamente per quel passaggio sbagliato che ha dato il via all’azione del raddoppio rossonero. La stagione, fin qui, di Vlahovic non è certo da buttare: tra infinite difficoltà è comunque riuscito a segnare sei gol in undici partiti. Buoni numeri non certo paragonabili a quelli di Erling Haaland, che in tredici match ha segnato 20 gol. Non sono passati molti mesi da quando il serbo era accostato al norvegese.

Ora tutto sembra cambiato. La scelta di approdare alla Juventus per Vlahovic non sembra essere sta la migliore. Il classe 2000, lo scorso gennaio ha scelto di trasferirsi in bianconero, nonostante il forte interesse dell’Arsenal, che oggi è in testa alla Premier League. Vlahovic in questi mesi alla Juventus ha continuato a segnare ma è apparso spesso nervoso. Non sembra l’attaccante ideale per il gioco di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno investito tanto sull’ex Fiorentina ma a fine estate, senza la Champions League, un addio non sarebbe da escludere.

Calciomercato Juventus, sirene estere per Vlahovic

Il classe 2000 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Le squadre interessate al suo talento non mancano di certo. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un interessamento da parte del Psg. I francesi hanno le capacità economiche per prendere chiunque ma attenzione al Bayern Monaco, che cerca un centravanti, così come il Chelsea. E’ evidente che sul piatto dovranno finire più di 100 milioni per convincere la Juve a cedere