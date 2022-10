“Imbarazzante”, lo esonerano durante Fiorentina-Lazio

Polemiche accese dopo il primo tempo di Fiorentina-Lazio: lo esonerano durante l’intervallo, cosa sta succedendo

Soltanto due vittorie in campionato, tre sconfitte (se non cambia il risultato di stasera) nelle ultime quattro partite. La Fiorentina vive un periodo nero e a dimostrarlo c’è una classifica che recita soltanto +4 dalla zona retrocessione.

Non era certo questa la stagione che si aspettava il patron Commisso che non ha badato ad investimenti pur di garantire ad Italiano una rosa a sua immagine e somiglianza. Purtroppo, almeno per il momento, non è bastato questo all’allenatore per mettere insieme una squadra in grado di impensierire le grandi. Dopo il successo all’esordio contro la Cremonese, sono arrivati punti preziosi contro Napoli e Juventus, ma il rendimento della squadra non è mai stato all’altezza delle aspettative. Così i tifosi si sono scagliati contro Italiano.

Calciomercato Fiorentina, Italiano nel mirino dei tifosi

“Chi esonerano prima, Allegri o Italiano?” si domanda un utente su Twitter ed un altro sottolinea come siano soltanto quattro i punti di distacco dalla zona retrocessione per la Fiorentina. Italiano preso di mira quindi con chi ha una certezza granitica: “Incredibile come Italiano alleni in Serie A: imbarazzante”.

Giudizio senza appello quindi e non sono pochi quelli che vorrebbero un ribaltone sulla panchina della Fiorentina. Difficile accada davvero nella realtà anche se il club viola si attende una svolta il prima possibile per non compromettere in maniera irrimediabile la stagione.

Lo fanno assieme, italiano viene alla Juve — Alessandro ALLEGRIOUT (@Alehafattoboom) October 10, 2022

Ricordiamo che l’anno scorso a febbraio l’interista medio voleva italiano al posto di Inzaghi IL MAESTRO DEL CALCIO — Matteo Milan (@matteo_milan91) October 10, 2022

Ho visto squadre scarse, allenate male.

Quello che Italiano sta proponendo da Febbraio ad oggi è quanto di più squallido visto a Firenze nell'ultimo decennio. Nemmeno Montella è riuscito a farmo spegnere una partita e preferire andare a letto.#fiorentinalazio — Azimmolo (@azimmolo) October 10, 2022

Il bel gioco di Italiano alla Fiorentina scrivevano sui giornali sportivi…….. — Fabio (@fbcardio) October 10, 2022

Italiano non è che un altro fenomeno pompato dai media. — Gennaro KK77 Serra 👀 (@GennaroSerra) October 10, 2022

Al momento il nuovo mago degli #allenatori ovvero #italiano è a 4 punti dalla serie b #fiorentinavslazio — figliodelvesuvio (@figliodelvesuv2) October 10, 2022