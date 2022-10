Festeggia con la sua tipica esultanza: la reazione dell’arbitro stupisce tutti

Quanto successo durante il match di Serie A di questo pomeriggio tra Udinese e Atalanta non è passato inosservato

Ha davvero pochi precedenti quanto avvenuto quest’oggi nel campionato italiano in occasione del match tra Udinese e Atalanta in programma alle 15.00 alla Dacia Arena. Una sfida d’altissima classifica, tra i bergamaschi al primo posto a pari punti con il Napoli e la squadra di Sottil, la vera sorpresa di questa stagione.

Un match giocato a viso aperto entrambe le squadre, sbloccato al 36′ da una giocata corale dell’Atalanta. Dal lancio millimetrico di Koopmeiners, infatti, ha avuto origine l’azione di individuale di Muriel che con un passaggio precisissimo ha pescato dentro l’area di rigore l’indisturbato Lookman. Una rete molto simile a quella realizzata appena una settimana fa contro la Fiorentina, secondo lo stesso copione: assist del colombiano e rete dell’ex centravanti del Leicester.

Curiosamente, però, dopo il gol, Lookman ha ricevuto una sorpresa inaspettata. L’attaccante nigeriano, come d’abitudine, ha festeggiato il gol del vantaggio eseguendo la sua classica esultanza, mimando con le mani degli occhialini in viso. Un’esultanza che tra l’altro viene utilizzata dalla stessa Atalanta sui propri canali social ufficiali per celebrare le reti segnate dall’attaccante acquistato dai bergamaschi nell’ultima sessione di mercato.

Udinese-Atalanta, Lookman punito per la sua esultanza

Una volta rientrato a centrocampo dopo aver sfogato la gioia per la marcatura appena realizzata, Lookman si è visto sventolare a pochi centimetri un cartellino giallo da parte del direttore di gara, l’arbitro Daniele Doveri. Quest’ultimo ha infatti voluto punire il centravanti nigeriano per eccesso di esultanza, giustificando la sanzione come una sorta di provocazione del calciatore verso il pubblico della Dacia Arena.

Ovviamente un’interpretazione personale quella adottata dal fischietto di Roma, che non ha nulla a che vedere con le reali intenzioni di Lookman, da sempre autore della stessa esultanza. Lo stesso attaccante dell’Atalanta ha immediatamente cercato di spiegare in inglese all’arbitro che si trattava solamente di una sua abitudine e che non aveva alcun altro intento provocatorio. Ma, una volta estratto il cartellino giallo, Doveri non ha voluto sentir ragioni, confermando la sanzione nei confronti del giocatore.