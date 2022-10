Monza da impazzire, Udinese-Atalanta 2-2 | La Salernitana condanna Cioffi – Highlights

L’Atalanta rimontata dall’Udinese, Palladino lancia ancora il Monza al terzo successo consecutivo: pari tra Salernitana e Verona

L’Udinese non muore mai. Altra rimonta della squadra di Sottile che ferma anche la capolista Atalanta.

Alla Dacia Arena finisce 2-2 dopo che i bergamaschi erano andati avanti 2-0 grazie alle reti di Lookman e Muriel (su rigore). La reazione friulana è stata però veemente e non ha lasciato scampo ai nerazzurri. Deulofeu ha ridate speranze ai bianconeri, poi Perez ha fatto gioire l’intero stadio siglando il 2-2. Si dividono la posta quindi Udinese e Atalanta, mentre la Salernitana affonda il Verona.

Una sfida nella quale i due tecnici, Nicola e Cioffi, si giocavano una fetta importante di panchina. Nessuna possibilità di errore e l’1-1 sembrava ‘salvare’ entrambi: Depaoli risponde a Piatek per l’1-1 che resiste fino ad oltre il novantesimo. Poi nel finale il gol di Dia e grande tensione in campo.

Serie A, i risultati delle 15: marcatori e classifica

Non si ferma lo straripante Monza di Raffaele Palladino. Contro lo Spezia arriva il terzo successo consecutivo: finisce 2-0 con un gol per tempo da parte dei brianzoli. I padroni di casa prima tremano per un rigore assegnato ai liguri e poi revocato al Var. Quindi passano in vantaggio con la prima rete di Carlos Augusto. Nella ripresa Marì firma il raddoppia e fa sognare Galliani. A breve gli highlights di Monza-Spezia, Salernitana-Verona e Udinese-Atalanta.

Ecco risultati e classifica:

Monza-Spezia 2-0: 23′ Carlos Augusto (M), 63′ Marì (M)

Salernitana-Verona 2-1: 18′ Piatek (S), 56′ Depaoli (V), 94′ Dia (S)

Udinese-Atalanta 2-2: 36′ Lookman (A), 56′ Muriel rig. (A), 67′ Deulofeu (U), 78′ Perez (U)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 21, Napoli* 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese* 3, Sampdoria 3.

*Una partita in meno