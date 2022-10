Il Napoli soffre allo Zini, poi finisce in goleada: decisivi i cambi di Spalletti. Ottava vittoria consecutiva, Napoli solo in vetta

PAGELLE CREMONESE

Radu 6 – Non è costretto a grandi chiamate nel primo tempo e non può nulla sul rigore di Politano. Grandissimo intervento in avvio di ripresa prima su Raspadori, poi su Anguissa. Si arrende al Cholito ed a Lozano, ma salva la Cremonese dalla goleada

Sernicola 6.5 – Tenere Kvara è impresa complessa, ma tiene bene ed il georgiano per esser pericoloso deve tagliare sull’altra fascia. La stanchezza, poi, inizia a farsi sentire

Bianchetti 4.5 – Ingenuo nel procurare il rigore su Kvara, poi sbaglia anche sul gol di Simeone, con l’argentino che lo aggira

Lochoshvili 6.5 – Non commette errori nella prima frazione e stringe bene su Raspadori. Tiene con qualche difficoltà nella ripresa, ma sempre lucido

Valeri 6.5 – Spinta continua, lavora cercando di trovare il varco sulla sinistra e supporta la fase difensiva (72′ Bonaiuto 5.5 – Non riesce a dare l’apporto richiesto)

Meite 6.5 – Ha il compito di limitare Anguissa che riesce anche a svolgere in modo più sufficiente: lotta su ogni pallone

Ascacibar 6 – Come Meite, deve seguire Ndombele: altra impresa complessa, ma non sfigura nel primo tempo. Lotta e tanto anche nella ripresa (80′ Ciofani sv)

Zanimacchia 5 – Si muove tantissimo, cerca di innescare i compagni di fase offensiva, ma a tratti è poco lucido (46′ Okereke 6.5 – Il fattore che si gioca Alvini per aprire gli spazi, davvero una buona ripresa)

Felix 6 – Alvini gli affida un compito delicato: seguire Lobotka, compito che si rivela ben presto complesso. Pochi spunti offensivi ma nella ripresa si vede molto di più prima di esser fermato da noie muscolari (62′ Escalante 5 – Si vede pochissimo)

Quagliata 6 – Bella gara su Politano e contro Politano. Si propone con continuità in asse con Valeri, poi la spinta si vede un po’ meno

Dessers 7 – Va su Lobotka quando Felix è tagliato, difficile tenere palloni alti contro Kim, anzi quasi impossibile, ma lotta come un leone su ogni pallone. Viene premiato in avvio di ripresa con il primo gol in Serie A su un gran taglio in area (72′ Aiwu 5.5 – Entra per difendere il pari, operazione non riuscita)

All. Alvini – Complimenti alla sua Cremonese, cerca di annullare la profonsità al Napoli, poi cerca di spaventare la capolista, con un impatto davvero meritevole

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Sicuro tra i pali ed in presa nel primo tempo. Non può nulla sul gol di Dessers

Di Lorenzo 7 – Fa il terzino come nel Manchester City: sempre dentro al campo per creare spessore alla manovra: funziona l’evoluzione voluta da Spalletti

Rrahmani 7 – Stappa la partita con un’azione personale eccellente: stampa il pallone sulla traversa. Il confronto con Dessers è fatto di spallate e velocità, esce per un probabile infortunio all’adduttore (82′ Ostigard sv)

Minjae 6.5 – Di testa è insuperabile, sempre col tempo perfetto. Salva su Dessers poco dopo la mezz’ora, ancora con un grande timing. In avvio di ripresa, però, si apre uno spazio tra il coreano e Mario Rui che consente a Dessers di trovare il gol. Si riprende con grande forza nel finale sul pressing della Cremonese

Mario Rui 7.5 – Primo tempo con un solo errore ed ordinato difensivamente. Si vede senza strafare in fase offensiva. Il cross per Simeone vale un punto in più in pagella (82′ Olivera – Si prende lo sfizio del primo gol con la maglia del Napoli)

Anguissa 6 – Si alterna nel ruolo di play con Lobotka ed alimenta costantemente l’azione. Sfiora il gol nel finale di frazione, ma non riesce ad essere incidente nella partita come vorrebbe, soprattutto per la marcatura di Meite

Lobotka 7.5 – Un dominatore: Alvini gli alterna ogni uomo ed ogni raddoppio possibile. Tutto inutile: giostra la palla, regola la velocità, va in progressione quando serve

Ndombele 6 – Si inserisce seguendo bene l’azione, solo un errore nel primo tempo in una frazione con tanti scontri. Esce per variare l’assetto del Napoli (57′ Simeone 7 – Non tocca tanti palloni, ma determina il netto abbassamento del baricentro della Cremonese, aumentando gli spazi. In un miunuto prima sfiora il gol poi mette dentro l’1-2 di testa sull’assist di Mario Rui

Politano 7 – Solo dopo 20 minuti riesce a creare superiorità su un Quagliata che lo limita. Il Napoli prende campo con gli incroci, da uno tra Politano e Kvara nasce il rigore che l’ex Inter trasforma senza problemi (73′ Lozano 7 – Confeziona subito un grande assist che Simeone non sfrutta per millimetri. La chiude su assist di Kvara)

Raspadori 6.5 – Il solito, ottimo, lavoro di raccordo e cerca anche di trovare spazi pericolosi tra Bianchetti e Lochoshvili. Due grandi occasioni non concretizzate in avvio di ripresa, ma c’è sempre (73′ Zielinski 6.5 – Entra con grinta e intensità, regala qualità all’azione)

Kvaratskhelia 7.5 – Si vede pochissimo nei primi 24 minuti, poi taglia da sinistra verso destra, punta Bianchetti e si prende il rigore. Pochi minuti, stesso taglio e raddoppio sfiorato. Nella ripresa trova tanti spunti, compreso l’assist nel finale per Lozano

All. Spalletti – Capolista solitario dopo una partita tosta, dove il suo Napoli sa soffrire come serve. Moltiplica ancora le soluzioni offensive. Ottava vittoria consecutiva

PAGELLA ARBITRO

Abisso – Nel primo tempo blocca due potenziali azioni offensive del Napoli, rigore giusto da assegnare, ma non sempre è vicino all’azione

TABELLINO

RETI: 25′ Politano (rig.), 47′ Dessers, 76′ Simeone, 93′ Lozano, 94′ Olivera

CREMONESE(4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72′ Buonaiuto); Meite, Ascacibar (80′ Ciofani); Zanimacchia (46′ Okereke), Felix (62′ Escalante), Quagliata; Dessers (72′ Aiwu). A disposizione: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Baez, Acella, Milanese, Ndiaye, Pickel. Allenatore: Alvini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (82′ Ostigard), Minjae, Mario Rui (82′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (57′ Simeone); Politano (73′ Lozano), Raspadori (73′ Zielisnki), Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Jesus, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Abisso di Palermo (VAR: Di Bello)

AMMONITI: Zanimacchia, Sernicola

ESPULSI: