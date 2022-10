DIRETTA Serie A, Torino-Empoli | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le gare giocate ieri, per il lunch match della nona giornata del campionato di Serie A si affrontano Torino ed Empoli

Dopo i classici tre anticipi del sabato, la domenica della nona giornata del campionato di Serie A si apre con la gara delle 12.30 tra il Torino dello squalificato Ivan Juric e l’Empoli di Paolo Zanetti.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta, non senza polemiche, patita sul campo della capolista Napoli di Luciano Spalletti: 3-1 il risultato finale, gol della bandiera siglato da Antonio Sanabria. E quello in terra campana è il terzo ko, dopo quelli contro Sassuolo e Inter. Dunque, i granata avranno sicuramente grande voglia di rivalsa e di tornare alla conquista dei tre punti che mancano da oltre un mese: 1-0 casalingo contro il Lecce il 5 settembre scorso. Di certo, i toscani non staranno a guardare e a passare per la vittima sacrificale. Sconfitti in casa dal Milan campione d’Italia di Stefano Pioli solo nel recupero del turno precedente, cercano l’aggancio agli avversari di giornata, distanti tre lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-EMPOLI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric (squalificato, in panchina Paro)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Cambiaghi. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna* 7, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria* 3.

*Una partita in più