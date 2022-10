DIRETTA Serie A, Roma-Lecce | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la domenica della nona giornata del campionato di Serie A col posticipo delle 20.45 tra la Roma e il Lecce

Dopo la cocente sconfitta casalinga patita in Europa League contro il Betis Siviglia, la Roma torna in campo per sfidare, per la nona giornata del campionato di Serie A, il Lecce di Marco Baroni.

I giallorossi di José Mourinho sono reduci dall’importante vittoria ottenuta a Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi nel turno precedente: decisiva la rete firmata di testa da Chris Smalling per il 2-1 finale. Attualmente al sesto posto in classifica, i capitolini hanno la necessità di non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Di contro, però, ci saranno gli altri giallorossi, quelli salentini, che arrivano all’appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Sette i punti conquistati fino a questo momento, una sola vittoria, sul campo di una diretta concorrente alla salvezza come la Salernitana di Davide Nicola. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

