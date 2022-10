Dalla Juventus al Milan gratis: la decisione l’hanno già presa

Dopo Milan-Juventus arriva l’affare sull’asse Torino-Milano: gratis in rossonero, la decisione l’hanno già presa

Ieri sera il campo ha dato il suo verdetto, ma tra Milan e Juventus la sfida non è certo finita. Le strade di rossoneri e bianconeri potrebbero incrociarsi anche sul calciomercato ed è interessante come tre calciatori della formazione di Allegri in scadenza di contratto potrebbero essere appetibili per i rossoneri.

Del resto in passato non sono certo mancati affari tra le due società, anche con ‘scippi’ a parametro zero. Il nome che viene subito in mente è quello di Andrea Pirlo passato dal Milan alla Juventus dopo la scadenza del suo contratto con i rossoneri e divenuto uno dei pilastri della formazione bianconera capace di vincere scudetti a ripetizione. La storia ora potrebbe ripetersi all’incontrario considerato che nella rosa a disposizione di Allegri non mancano calciatori in scadenza di contratto. Su tre in particolare si è concentrata l’attenzione e la decisione l’hanno già presa: sarà lui a vestire rossonero.

Calciomercato Milan, colpo gratis dalla Juventus

E’ proprio sui possibili affare a zero che si è incentrato il sondaggio proposto da Calciomercato.it sul proprio canale Telegram. I tre calciatori della Juventus che vedono scadere il loro contratto a fine stagione e che potrebbero far gola al Milan sono Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot.

La maggior parte delle preferenze è andata sul colombiano: ha indicato l’ex Fiorentina come il calciatore giusto per il Milan il 43% di chi ha risposto al nostro sondaggio. Dietro di lui si è piazzato Rabiot, reduce dalla doppietta in Champions, con il 32% di voti. A chiudere Alex Sandro con il 25% delle preferenze: del resto dal lato sinistro della difesa, Stefano Pioli può contare sul talento e l’esuberanza fisica di Theo Hernandez e non è certo lì che ha bisogno di rinforzi la formazione rossonera. La pensa così anche la maggioranza di chi ha risposto al sondaggio su Telegram: è Cuadrado il nome giusto per il ‘tradimento’ alla Juventus con il trasferimento a parametro zero al Milan. La decisione, almeno i nostri utenti, l’hanno già presa.