Uragano Ronaldo in Serie A: erede da urlo a gennaio

Effetto domino Cristiano Ronaldo, allarme per le big di Serie A: il fenomeno portoghese apre le danze così.

Salvo clamorosi colpi di scena, l’avventura di Cristiano Ronaldo terminerà nell’estate 2023. Dipendesse dal portoghese, probabilmente Cr7 scriverebbe la parola fine sulla sua esperienza all’ombra dell’Old Trafford già a gennaio. Tuttavia, al di là di un malumore piuttosto diffuso e di un rapporto ormai ai ferri corti con ten Hag, difficilmente potranno crearsi le condizioni giuste per un addio clamoroso già a gennaio.

Scenario diverso – invece – se si considerano le possibili opzioni in vista dell’estate. Ronaldo non ha fatto nulla per nascondere la sua volontà di cambiare aria, e chissà che non possano ritornare in auge quelle piste esotiche che negli ultimi mesi di tanto in tanto hanno provato a bussare alla porta del portoghese. Anche lo United, però, si sta cautelando. Non è un caso, ad esempio, che già lo scorso agosto si vociferava della possibilità di mettere su uno scambio last minute con il Napoli per Osimhen, che non è affatto sparito dai radar del club inglese. Tutt’altro. Stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, l’attaccante nigeriano degli Azzurri non sarebbe l’unico profilo opzionale per i Red Devils.

Calciomercato, effetto domino Cristiano Ronaldo: Napoli, Inter e Roma in allarme

Secondo quanto riportato da Team Talk, infatti, lo United non starebbe perdendo tempo, scandagliando il mercato alla ricerca della soluzione più congeniale per sostituire Cr7. Sotto questo punto di vista, il diktat di ten Hag è chiaro: una prima punta in grado di far salire la squadra, forte fisicamente e capace di attaccare la profondità. Identikit che risponde perfettamente, ad esempio, anche ai profili di Lautaro Martinez e Tammy Abraham, che non a caso potrebbero rientrare in orbita United, nel caso in cui non si materializzasse il blitz dei Red Devils per il nigeriano del Napoli. Lautaro Martinez in effetti non sta vivendo il suo periodo di forma migliore, così come Tammy Abraham: per l’inglese della Roma, però, occhio alla concorrenza del Chelsea, che potrebbe decidere di esercitare la clausola di riacquisto. per il bomber di Mou.