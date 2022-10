Dalla Juve al Milan, hanno deciso il colpo gratis

Diversi giocatori in scadenza di contratto in casa Juventus, il Milan ci fa un pensiero: ecco il colpo gratis per i rossoneri

A San Siro, scenderanno in campo tra poco Milan e Juventus, per il big match della nona giornata di Serie A. Una sfida già fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre, che può dare indicazioni di classifica di un certo rilievo.

Il Milan per ora si sta ben comportando, ma deve vincere, per restare a contatto con Napoli e Atalanta in vetta alla classifica. La Juventus, quattro punti più in basso, deve dare continuità ai successi ottenuti contro Bologna in campionato e Maccabi Haifa e ha l’occasione per tornare in auge per l’alta classifica: un risultato negativo potrebbe pesare enormemente sul prosieguo della stagione degli uomini di Allegri, che rischierebbero di allontanarsi già in maniera sensibile dalle prime posizioni, come accaduto lo scorso anno. E’ una sfida che naturalmente offre motivi di interesse anche in chiave di mercato, con le prestazioni di determinati giocatori sotto esame. I destini di Milan e Juventus possono poi intrecciarsi in maniera particolare. I bianconeri hanno tra le proprie fila diversi calciatori in scadenza di contratto, alcuni dei quali potrebbero interessare e non poco ai rossoneri per il futuro.

Milan, parametri zero bianconeri nel mirino: scelto Rabiot

Nel sondaggio odierno, consueto, di Calciomercato.it su Twitter abbiamo chiesto ai nostri utenti quale dei giocatori bianconeri a fine contratto farebbe più comodo al Milan. Sondaggio vinto da Adrien Rabiot, che era sul piede di partenza ad agosto ma si è riscoperto giocatore fondamentale per la Juventus, anche se il rinnovo appare comunque piuttosto in salita: 36,4% dei voti per il centrocampista francese. ‘Vittoria’ comunque di poco margine sugli altri due protagonisti del sondaggio: gli esterni difensivi Alex Sandro e Cuadrado (anche per loro, il rinnovo sembra un’ipotesi ormai piuttosto lontana) raccolgono a testa il 31,8% delle preferenze. Si tratta comunque di giocatori di esperienza che alla giovane squadra di Pioli tornerebbero utili in futuro. Vedremo se qualcuno di questi, intanto, sarà protagonista in positivo o in negativo nel match in programma tra poco.