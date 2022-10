Inter, lo ‘cacciano‘ all’intervallo: “Senza parole”

Sassuolo-Inter, social in fermento: l’occasione clamoroso sciupata gli ha attirato inevitabilmente le critiche dei suoi tifosi.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Sassuolo-Inter: al Mapei Stadium fino a questo momento regna l’equilibrio, con i nerazzurri sono riusciti a passare in vantaggio solo nel finale della prima frazione di gioco con Dzeko.

Almeno nel segmento iniziale della gara è stata però proprio la compagine di Dionisi a prendere in mano le redini della gara, sfiorando il goal con un inserimento a fari spenti di Davide Frattesi, la cui conclusione è stata ben disinnescata da un intervento con i piedi di Onana. Con il passare dei minuti, però, gli ospiti hanno progressivamente preso le misure, creando i presupposti per passare in vantaggio in almeno un paio di circostanze. L’Inter si è spesso affidata a ripartene veloci per provare a scardinare il pressing del Sassuolo, e in una di queste circostanze è andata vicinissima al goal, prima del sigillo di Dzeko.

Sassuolo-Inter, occasione sprecata da Lautaro: esplode la furia social

In una di queste folate, Lautaro Martinez ha sfiorato la marcatura. Dopo un contropiede fulmineo, Dumfries ha servito un assist al bacio per il Toro, che in spaccata non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. La palla è finita incredibilmente a lato, con Consigli alla disperata che ha provato a coprire più spazio possibile. Conclusione che avrebbe portato l’Inter in vantaggio, e sbloccando anche psicologicamente la gara che poi è stata incanalata sui binari giusti dal “Cigno di Sarajevo”. Proprio Lautaro è stato dunque immediatamente bersagliato dai propri tifosi, con i social che sono subito diventati cassa di risonanza del malumore della torcida nerazzurra.

certi gol non possono essere sbagliati #amala #lautaro

— lamanagerpiùambita (@pardezaa) October 8, 2022