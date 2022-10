“Pensa di giocare a rugby”, ennesima bocciatura in casa Inter

Sassuolo-Inter genera polemiche ulteriori attorno ai nerazzurri, arriva la bocciatura clamorosa: anzi, più di una

Al termine di una prestazione in sofferenza, per l’Inter, arriva comunque un’altra vittoria. Il 2-1 in casa del Sassuolo, dopo il successo con il Barcellona, da’ ulteriore respiro a Inzaghi e i suoi, che provano a imboccare la strada della risalita dopo un avvio di stagione davvero complicato e segnato da tantissimi alti e bassi.

Una Inter che ha mostrato segnali di crescita importanti ma che ha dovuto soffrire per avere la meglio, di fronte a un ottimo Sassuolo. Decisiva la doppietta di un Edin Dzeko in gran spolvero, a togliere le castagne dal fuoco di un pomeriggio che poteva farsi difficile e si era effettivamente complicato dopo il pareggio, a metà secondo tempo, da parte di Frattesi. Simone Inzaghi incassa tre punti di platino, contro un avversario difficile, e può guardare al futuro con ottimismo, a cominciare dalla gara di ritorno contro il Barcellona in Champions League che mercoledì può risultare forse decisiva per il passaggio del turno, ma c’è ancora tanto da fare. Non mancano le critiche né per lui, ancora al centro della bufera per alcuni difetti di gestione e scelte in campo, né per un altro protagonista nerazzurro, in crisi nera in questo momento.

Sassuolo-Inter, tutti contro Lautaro Martinez: ma ce n’è anche per Inzaghi

Lautaro Martinez si batte con ardore, l’impegno non è in discussione, ma ancora una volta fallisce diverse occasioni da gol, un paio anche piuttosto clamorose, e i tifosi non gliela perdonano. Il ‘Toro’, che non trova la rete ormai da fine agosto, nel match della quarta giornata di campionato contro la Cremonese, finisce nel mirino dei supporters su Twitter e anche il tecnico Inzaghi, nonostante i tre punti, come detto raccoglie diverse critiche, anche abbastanza feroci. Servirà ben altro, per calmare l’ambiente, si attendono ulteriori conferme nelle prossime settimane per una protagonista annunciata di questa stagione che nonostante le due vittorie di questi giorni è ancora in cammino per uscire dalle difficoltà. Ecco alcuni dei tweet che inchiodano sia Inzaghi che Lautaro:

La vittoria contro Barca ha prolungato per Inzaghi l'agonia per un mese. Quindi per noi e peggio. — Andrei Stanila (@TheGreatOne1986) October 8, 2022

Come gioca bene però l’Inter di Inzaghi eh — R (@JCruijff14) October 8, 2022

Inzaghi deve essere esonerato — €nzØ (@_ElPrincipe22) October 8, 2022

Simone Inzaghi ha il merito di aver trasformato una squadra campione d’Italia in una squadra scandalosa. Una delle peggiori mai viste. #SassuoloInter #Inter #inzaghiout — Pain (@SantinoBorrelli) October 8, 2022

Non vedo l'ora che ci liberiamo di inzaghi — Andre Buzzard 🦅 (@buteobuteo84) October 8, 2022

Non si è ancora capito che il calcio è cambiato (non i tifosi). Quello italiano è morto da tempo, il Napoli, il Milan l'hanno capito, noi no!! Che qualcuno compri l'Inter e mandi in pensione Inzaghi, Marotta & Co. BASTA!!#SassuoloInter — Gian Luca Partengo (@GPArTengo) October 8, 2022

Vi aspetto al varco quando Lautaro farà i soliti cinque gol con Salernitana Samp e Bologna e spunterete come i funghi a parlare di fenomeno Io ci sarò e non retrocederò di un millimetro — AP (@il30filosofo) October 8, 2022

Lautaro continua a mandare il pallone oltre la traversa, non è che pensa di giocare a rugby?#SassuoloInter — Francesco (@Francesc031964) October 8, 2022

Parleremo prima o poi del contratto che hanno fatto firmare a Lautaro. Una vergogna assoluta che conferma per l’ennesima volta (come se ce ne fosse bisogno) l’incompetenza disarmante dei dirigenti — lo StephenRossiano (@MurnauQUARTO) October 8, 2022

Lautaro è in quel periodo dell’anno in cui è Lapadula ⚫️🔵 — Mago Merlino (@heyjude_90) October 8, 2022

È tornato il re dei gol mangiati: Lautaro Cilecca Martinez #SassuoloInter — Giorgio Meloni (@odioicomunisti) October 8, 2022