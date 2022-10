Inzaghi a tutto campo: “Handanovic-Onana? Vi spiego. Ecco cosa ho detto a Lautaro”

Simone Inzaghi si gode il successo dell’Inter con il Sassuolo, il tecnico sul dualismo Handanovic-Onana e sul momento di Lautaro Martinez

Seconda vittoria in pochi giorni per l’Inter, che dopo il successo con il Barcellona in Champions League si ripete contro il Sassuolo. Passi in avanti importanti per i nerazzurri per uscire dalla crisi, al termine di una gara tirata e sofferta ma condotta in porto.

Non può non essere soddisfatto Simone Inzaghi, tecnico interista, che ai microfoni di ‘DAZN’ a fine gara commenta così: “Vittoria importantissima, ora dobbiamo cercare di recuperare le energie dopo partite molto dispendiose e spero che qualche giocatore possa rientrare per le prossime gare”. Sulla scelta fatta in porta: “Handanovic? Fondamentale in campo e fuori dal campo, ma solo così possiamo risalire, se siamo tutti uniti. Onana ha fatto la partita che mi aspettavo, è un portiere di qualità. In due mesi, allenamento dopo allenamento, mi ha dimostrato di potersi giocare il posto con Handanovic. Chi gioca tra i due con il Barcellona? Non mi sbilancio”. Per le scelte fatte in partita: “Il contributo di tutti è stato importantissimo per vincere una partita che si era complicata dopo il loro pareggio. L’inizio del secondo tempo ci ha visto sbagliare molto tecnicamente e col Sassuolo non te lo puoi permettere, devi essere più pulito possibile. Visto che negli ultimi venti minuti abbiamo ripreso a essere efficaci, mi viene da pensare che ci sia più stanchezza mentale che fisica. Asllani? L’ho sostituito sia per l’ammonizione, sia per averlo visto in difficoltà, non era semplice per lui oggi. Non volevo bruciarmi uno slot dopo pochi minuti del secondo tempo, per questo l’ho cambiato nell’intervallo, ma sono molto soddisfatto di ciò che sta facendo. Continui così e si toglierà molte soddisfazioni”. Continua a non segnare Lautaro Martinez, ecco cosa ne pensa Inzaghi: “Dzeko è stato grandioso, ma per me ha giocato benissimo anche Lautaro Martinez, mi spiace per il fatto che non abbia segnato ma sono convinto che lo ritroverà presto, continuando a giocare come sta facendo per la squadra. Da attaccante, gli ho detto che mi preoccupavo di più quando non avevo occasioni o le prestazioni non c’erano. Non è questo il caso”.