Tomori e Diaz affondano la Juve: notte fonda per Allegri | Gli highlights

Il Milan vince il big match contro la Juventus grazie ai gol di Fikayo Tomori e Brahim Diaz: Juventus che sprofonda

Una vittoria di fondamentale importanza per il Milan in questa nona giornata di Serie A nel big match contro la Juventus. I rossoneri dopo il pesante ko subito contro il Chelsea riescono a rialzarsi subito conquistando una vittoria che dà morale anche in vista del ritorno a San Siro contro i ‘Blues’.

Già nel primo tempo il Milan è la squadra che si rende più pericolosa con Rafael Leao che colpisce per due volte il palo. Poi però i rossoneri riescono a trovare il gol del vantaggio con Tomori che dopo la conclusione di Giroud raccoglie il pallone in area e insacca alle spalle di Szczesny. Protesta per un fallo di Theo Hernandez su Cuadrado nell’azione che genera il calcio d’angolo da cui nasce il gol.

Milan-Juventus 2-0, Brahim Diaz fa capitolare Allegri

Nella ripresa la Juventus prova a rispondere costruendo gioco palla al piede, ma Brahim Diaz con un accelerazione supera l’intera difesa della Juventus e supera Szczesny segnando il gol del 2-0. I bianconeri faticano a reagire, un colpo di testa di Milik può riaprire il match ma è troppo centrale e para Tatarusanu. Gestisce il match la squadra rossonera che porta a casa tre punti fondamentali per la stagione, per rialzare la testa in vista del match contro il Chelsea a San Siro e per ora aggancia Napoli e Atalanta in vetta alla classifica. Per la Juventus invece non finisce la crisi di risultati, con un altro big match senza tre punti. Vedremo se la panchina di Massimiliano Allegri continuerà a essere in bilico e quali decisioni prenderà la dirigenza bianconera sul futuro del proprio tecnico. A breve saranno visibili anche gli highlights del match.

Milan-Juventus 2-0: 46′ Tomori, 54′ Diaz

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*Una partita in più