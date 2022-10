DIRETTA Serie A: Sassuolo-Inter 0-0: grande occasione per Lautaro LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Sassuolo-Inter, primo anticipo della nona giornata di Serie A

Galvanizzata dall’importante vittoria contro il Barcellona, l’Inter inaugura il nono turno di campionato in casa del Sassuolo. Dopo la sconfitta contro la Roma (la quarta in Serie A), la squadra nerazzurra ha l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe e per sfruttare al meglio lo scontro diretto tra Milan e Juventus. Alle prese con una vera e propria emergenza in attacco, Simone Inzaghi ha perso anche Correa dopo la sfida di Champions League e avrà dunque le scelte obbligate in quel reparto.

Senza Brozovic e Lukaku, gli ospiti sperano di mantenere il trend positivo al ‘Mapei Stadium’ che ha portato tre vittorie nelle ultime tre trasferte. Reduce da due vittorie consecutive contro Salernitana e Torino, la squadra allenata da Alessio Dionisi ha subito solamente 3 gol nelle ultime cinque partite, uscendo con la porta inviolata in quattro occasioni. L’ultimo incrocio fra le due squadre risale allo scorso febbraio, quando i neroverdi riuscirono ad espugnare lo stadio ‘Meazza’ per due reti a zero con i gol di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Appaiate in classifica a quota 12 punti, in caso di successo la squadra vincitrice sorpasserebbe momentaneamente la Juve in classifica. Calciomercato.it seguirà la partita del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. Allenatore: Dionisi

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Juventus 13, Sassuolo 12, Inter 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.