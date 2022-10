DIRETTA Serie A: Milan-Juventus | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A in programma alle 18

Archiviate le fatiche di Champions League con sensazioni agli antipodi, Milan e Juventus si sfidano alle 18 nella partita di cartello della nona giornata di Serie A. La doppia vittoria contro Bologna e Maccabi ha riportato un po’ di entusiasmo in casa bianconera, mentre i rossoneri devono dimostrare di saper subito metabolizzare la pesante sconfitta in casa del Chelsea. Trascinata da uno splendido Angel Di Maria in Europa, la squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del ‘Fideo’, che sconterà oggi la seconda giornata di squalifica in campionato. Un’assenza pesante che verrà tuttavia compensata dal rientro a pieno regime di Arek Milik.

Se la passa decisamente peggio Stefano Pioli, in piena emergenza soprattutto in difesa, dove dovrà rinunciare a Calabria, Florenzi e Kjaer e sugli esterni d’attacco. Grazie ad un sistema di gioco ormai consolidato, negli ultimi mesi la squadra rossonera è sempre riuscita a limitare l’impatto dei tanti infortuni. In caso di vittoria, Tonali e compagni conquisterebbero momentaneamente il primo posto in classifica, raggiungendo Atalanta e Napoli a quota 20 punti. Gli ultimi cinque scontri diretti giocati a San Siro in campionato si sono conclusi con tre vittorie per i bianconeri, un pareggio e un successo milanista. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Juventus

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Pobega; Diaz, Leão, Giroud. All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2. *Una partita in più