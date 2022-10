Psg scatenato: il Milan esulta, la Juve è scippata

Le mosse del club francese fanno sorridere il club rossonero, un po’ meno quello bianconero: ecco cosa sta succedendo

L’invasione della Russia non ha fermato il calcio in Ucraina. Tra mille difficoltà è ripartita la Prem’er-Liha: le squadre, chiaramente, hanno cambiato volto. Gli stranieri ormai sono pochissimi.

Si punta tanto sui giovani nati in Ucraina, che hanno voglia di giocare e di strappare un sorriso a tutte quelle persone che durante la giornata sono obbligati a pensare ad altro.

Anche una squadra come lo Shakhtar che ha sempre puntato molto sugli stranieri, soprattutto brasiliani, ha una rosa, praticamente di soli ucraini e tra questi sta emergendo il talento del giovane Mykhaylo Mudryk.

L’esterno classe 2001 ha davvero stregato tutti gli addetti ai lavori. Lo Shakhtar sta ben figurando in Champions League, anche grazie ai suoi gol. Il successo contro il Lipsia porta la sua firma, con una rete e due assist, come il pareggio contro il Celtic Glasgow.

Il giocatore è così finito nel mirino dei grandi club: in Italia è già sul taccuino di Milan e soprattutto Juventus, all’estero vi abbiamo parlato dell’interesse di diverse squadre della Bundesliga ma anche la Premier League, con l‘Arsenal in testa, lo sta facendo osservare da vicino. Mudryk in questo primo scorcio di stagione ha giocato da esterno sinistro. Nel ruolo, per intenderci, che occupa Rafael Leao al Milan e Kvaratskhelia al Napoli.

Calciomercato Milan, intrecci con Leao: in Italia si sorride a metà

Non è un caso che il suo nome sia stato accostato proprio ai rossoneri in vista anche di una possibile cessione del portoghese. E’ vero che il Milan ha manifestato fiducia per un rinnovo ma al momento non è arrivata alcuna fumata bianca.

Le squadre sulle tracce di Leao sono diverse. Il Chelsea è quella che si è mossa con maggiore convinzione ma l’affare Nkunku, in dirittura d’arrivo, e l’interesse per Martinelli sta portando a pensare che si stia cambiando rotta. Il Psg però è un’insidia concreta ma dalla Francia arrivano notizie che possono far sorridere il Milan.

Anche i francesi, infatti, si sarebbero interessati con forza a Mudryk. Un’affondo sull’ucraino potrebbe significare che Luis Campos stia decidendo di abbandonare la pista Leao. Il Diavolo potrebbe esultare, un po’ meno la Juventus, che da più tempo è sulle tracce del talento dello Shakhtar.