Ribaltone improvviso: hanno scelto Lukaku e Vlahovic

Resta incerto il futuro all’Inter di Lukaku, in attesa del ritorno in campo del belga con la formazione di Inzaghi. I rumors di mercato non risparmiano neanche Vlahovic in casa Juve

E’ stato uno dei protagonisti del recente scontro in Champions League tra Chelsea e Milan, con la netta vittoria dei ‘Blues’ di Potter sui rossoneri campioni d’Italia.

Pierre- Emerick Aubameyang sta ritrovando lo smalto di un tempo nella sua nuova avventura sul prato di Stamford Bridge, dopo la partenza l’ultima estate dal Barcellona. L’attaccante ex Arsenal ha firmato un contratto biennale con il Chelsea, a cifre più onerose rispetto all’avventura in maglia blaugrana. Non è detto però che Aubameyang riesca a terminare l’esperienza a Londra fino al termine dell’accordo, visto che ci sarebbero nuove sirene sul suo conto.

Come riporta in Francia la testata ‘Footmercato.net’, il Chelsea non si opporrebbe a una cessione del 33enne centravanti se quest’ultimo dovesse decidere di cambiare casacca e tentare la fortuna verso altri lidi. E in questo scenario si inserirebbe il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un’alternativa di lusso in attacco e che già avrebbe sondato la disponibilità di Aubameyang a sbarcare sotto la Tour Eiffel. Una destinazione che tra l’altro intrigherebbe e non poco il gabonese per chiudere in grande stile la sua carriera.

Lukaku, Vlahovic, Abraham: il Chelsea spaventa la Serie A sul mercato

Ma chi potrebbe ingaggiare a questo punto il Chelsea per rimpiazzare un bomber di livello come Aubameyang in caso di ribaltone ne reparto offensivo? Le attenzioni della dirigenza londinese e di Potter potrebbero posarsi sulla nostra Serie A e non solo per quanto concerne il ritorno di Romelu Lukaku. Il nuovo manager dei ‘Blues’, a differenza di Tuchel, non scarterebbe la possibilità di valutare un nuovo ritorno alla base del belga, attualmente in prestito annuale all’Inter.

Un altro ritorno da non scartare sarebbe quello di Abraham dalla Roma, con il Chelsea che avrebbe la possibilità di riprendersi il nazionale inglese versando 80 milioni nelle casse della società capitolina. Infine, nella lista della spesa potrebbe finire anche Dusan Vlahovic: per scipparlo alla Juventus (e alla concorrenza del Bayern Monaco) servirà comunque un assegno faraonico vicino ai 100 milioni di euro.