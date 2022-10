Terremoto Vlahovic-Lautaro: rifiuto eccellente

Vlahovic e Lautaro Martinez, alfieri dell’attacco di Juventus e Inter, restano sempre al centro dei rumors di mercato. Il nuovo scenario sul serbo e l’argentino

Sempre al centro dell’attenzione Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. I due centravanti sono gli alfieri rispettivamente di Juventus e Inter, ma i riflettori del mercato non si spengono mai sui principali bomber della nostra Serie A.

Di recente soprattutto il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti per il serbo e il Toro’, con il club campione di Germania alla ricerca di un degno sostituto del totem Lewandowski (accasatosi al Barcellona) al centro dell’attacco di Nagelsmann. Nell’ultima sessione estiva è sbarcato in Baviera una stella come Mané, che però non è un vero centravanti di ruolo nelle alchimie tattiche del mister tedesco.

Nei piani della dirigenza bavarese e del Ds Hasan Salihamidzic c’è quindi la ricerca di un bomber di razza e le idee del Bayern Monaco sarebbero abbastanza chiare a riguardo. Vlahovic e Lautaro sono sicuramente due profili apprezzati, però non avrebbero in prima linea nei gradimenti degli uomini mercato dei tedeschi. Secondo l’emittente ‘Sport 1’, infatti, in pole sulla lista degli acquisti del Bayern ci sarebbe Harry Kane, già obiettivo di Salihamidzic e Nagelsamann l’ultima estate. Il sodalizio di Monaco non sarebbe preparando quindi nessun assalto per Vlahovic e Lautaro Martinez, con i tifosi di Juventus e Inter che – almeno per il momento – possono dormire sonni tranquilli.

Calciomercato Juventus e Inter, il Bayern molla Vlahovic e Lautaro Martinez: il sogno è Kane

Nei piani così della dirigenza del Bayern Monaco ci sarebbe in primis Kane, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 con il Tottenham di Antonio Conte. L’allenatore leccese non vorrebbe perdere il suo attaccante principe, ma senza la firma sul prolungamento gli ‘Spurs’ potrebbero essere costretti a cedere il nazionale inglese la prossima estate a un anno dalla termine dell’attuale accordo contrattuale.

Una soluzione delicata per il Tottenham, con il Bayern che sarebbe pronto a farsi nuovamente sotto per portarlo alla corte di Nagelsmann, peraltro suo grande estimatore. Attualmente Kane sarebbe quindi un passo avanti nelle preferenze dei bavaresi rispetto a Vlahovic e Lautaro Martinez, che peraltro avrebbero un costo più oneroso rispetto al centravanti inglese se quest’ultimo non dovesse effettivamente rinnovare il suo contratto con il Tottenham.