Tentano lo scippo all’Inter: asta totale senza rinnovo

L’intrigo di mercato sta assumendo contorni inaspettati che potrebbero complicare le strategie del club nerazzurro

Rinvigorita dalla vittoria ottenuta in Champions League con una prestazione quasi inaspettata contro il Barcellona di Xavi, l’Inter di Simone Inzaghi è subito tornata al lavoro consapevole che la prossima gara in campionato, in programma domani in trasferta contro il Sassuolo, potrebbe definitivamente rilanciare la stagione.

L’inizio della formazione nerazzurra in Serie A ha deluso quelle che erano le aspettative della vigilia. Data tra le favorite per la vittoria finale dello scudetto la scorsa estate, l’Inter dopo otto giornate si ritrova infatti al nono posto a quota 12 punti, dopo aver ottenuto complessivamente quattro vittorie e quattro sconfitte. Uno dei peggiori inizi dell’ultimo decennio, reso comunque meno amaro dal percorso europeo fin qui positivo.

In attesa del ritorno di mercoledì 12 ottobre in casa del Barcellona, in una sfida che chiarirà ulteriormente le chance nerazzurre di approdare agli ottavi di finale, dalla Catalogna sono venute fuori voci di mercato che riguardano entrambi i club. Nella rosa blaugrana vi è infatti un obiettivo che l’Inter sta seguendo con grande interesse ormai da qualche settimana.

Calciomercato Inter, Alex Balde fa scatenare un’asta internazionale

Il terzino sinistro del Barcellona classe 2003 si può considerare a tutti gli effetti una delle più grandi rivelazioni di questo avvio di stagione. Dopo aver superato nelle gerarchie sia Jordi Alba che Marcos Alonso, lo spagnolo è comprensibilmente entrato nei radar dei grandi club europei. Ad incentivare l’interesse nei suoi confronti è la sua situazione contrattuale, che lo vede legato ai blaugrana da un accordo in scadenza nel giugno 2024.

Qualora non riuscisse a raggiungere un’intesa entro fine stagione, stando a quanto riportato dai catalani di ‘El Nacional’, potrebbe partire già la prossima estate ad un anno dalla fine del contratto. A sfidare l’Inter, da settimane sulle sue tracce, ci sono però altri top club incantati dalla personalità e dalla qualità del ragazzo.

Anche Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund starebbero pensando di sfidare i nerazzurri e far scatenare un’asta per aggiudicarsi il giovanissimo Balde. Tutto, però, dipenderà dal Barcellona, fiducioso di poter strappare un rinnovo per blindare l’ennesimo talento venuto fuori dalla ‘cantera’.