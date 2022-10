Bologna-Sampdoria, Thiago Motta: “Ecco perché ho tolto Arnautovic”

Bologna-Sampdoria, le parole di Thiago Motta al termine del match in particolare sulla sostituzione di Arnautovic

“Zirkzee con Arnautovic? Sarà per un’altra volta, non oggi. Era il momento di Zirkzee, avevamo bisogno di attaccare meglio la profondità, mi fido tantissimo del ragazzo”. A parlare, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha conquistato il suo primo punto alla guida del Bologna. Un pari, quello ottenuto contro la Sampdoria che permette di muovere leggermente la classifica, ma la situazione in casa rossoblù resta esplosiva.

Al termine del match infatti non sono mancati i fischi da parte del Dall’Ara. “Il primo tempo è stato un buon inizio, abbiamo fatto bene. Abbiamo utilizzato bene gli spazi, attaccando la profondità e giocando bene palla. Nel secondo tempo abbiamo perso un po’ questa tranquillità e soprattutto l’attacco alla profondità” spiega Motta. Il tecnico ha parlato poi della sostituzione di Arnautovic, accolta dai fischi del tifo rossoblù: “L’ho tolto proprio per questo motivo. Perché avevo bisogno di attaccare la profondità. Marko sta bene, ha fatto la sua partita, nel primo tempo ha fatto molto bene. Nel finale del secondo tempo ho chiesto a Zirkzee di attaccare bene la profondità”.

Su Mihajlovic e sul momento della squadra: “Sinisa fa parte della storia del Bologna, ho grande rispetto per la persona e per l’uomo. Si tratta di un momento dove per uscirne dobbiamo stare insieme, dando il massimo ogni giorno. Sono convinto che con le nostre qualità, il nostro gioco e lo spirito visto stasera ne usciremo. Ci siamo abbassati un po’ nel secondo tempo, la Samp ha preso più fiducia. La fase difensiva? Si tratta di qualcosa che riguarda tutta la squadra e ci dovremo lavorare insieme”. Infine un pensiero su Stankovic: “Per lui ho un affetto e una stima enorme. Abbiamo affrontato cose più e meno belle insieme come uomini. Sono contento sia in Serie A, può trasmettere tantissimo, a livello umano e agonistico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”.