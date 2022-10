Highlights | Stankovic parte con un pari, Arnautovic fa fischiare Motta

Pareggio 1-1 tra Bologna e Sampdoria nel match che chiude il sabato di Serie A: Stankovic debutta con un pareggio

Si dividono la posta Bologna e Sampdoria. Un pareggio che serve a poco ma che almeno evita di aggravare la situazione di due squadre in grande difficoltà.

Il debutto di Stankovic sulla panchina blucerchiata avviene contro il suo vecchio compagno di squadra Thiago Motta: i due tecnici si scambiano un affettuoso abbraccio prima del fischio d’inizio, poi spazio al campo e alla necessità di fare punti di entrambe le compagini.

Parte meglio il Bologna che sembra più in palla e si fa vedere dalle parti di Audero con insistenza. A sbloccare il match al 32′ è Dominguez che sfrutta alla perfezione il grande lavoro di Arnautovic. Lo stesso argentino sfiora il bis ma deve fare i conti con la sorte avversa: la traversa gli dice no. La Sampdoria tira un sospiro di sollievo e va al riposo con un solo gol di svantaggio.

Nella ripresa Stankovic manda dentro Leris per Gabbiadini e Caputo va in gol: tutto fermo per fuorigioco. Entra anche Quagliarella e i blucerchiati ora giocano meglio e vanno a caccia del pareggio che puntuale arriva. E’ Djuricic che sfrutta una indecisione della retroguardia rossoblù per andare a segno.

Serie A, Bologna-Sampdoria 1-1: marcatori e classifica

Il pareggio spegne un po’ il match anche se tocca ancora a Dominguez avere la palla per riportare in vantaggio il Bologna: la conclusione è respinta da Audero. Thiago Motta toglie Arnautovic e si becca i fischi del ‘Dall’Ara’. Finisce 1-1, un punto che non risolve i problemi delle due formazioni. Il triplice fischio è stato accompagnato da un’altra ondata di fischi che si è tramutata in applausi solamente quando l’attaccante austriaco è andato sotto la curva. A breve potrete vedere gli highlights di Bologna-Sampdoria.

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-1: 32′ Dominguez (B), 72′ Djiuricic (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna* 7, Hellas Verona 5, Cremonese e Sampdoria* 3.

*Una partita in più