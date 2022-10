Ora è UFFICIALE. Lesione al ginocchio, salta il big match

La Roma di Josè Mourinho perderà per diverso tempo Zeki Celik, esterno destro turco arrivato nell’ultima estate di calciomercato: le ultime notizie sui giallorossi

Bruttissima tegola per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi, che hanno già ai box Rick Karsdorp per un problema fisico, dovranno rinunciare anche a Zeki Celik, acquisto dell’ultima estate di calciomercato, che nella serata di ieri ha subito il tackle fortuito, ma fatale, da parte del compagno di squadra e difensore arcigno, Mancini.

La diagnosi ha riportato questo esito: lesione al collaterale mediale del ginocchio destro.

Inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Un problema non di poco conto che potrebbe costare diverse settimane al giocatore turco della Roma e che, sicuramente, dovrà rinunciare a Celik per il big match contro il Napoli in programma nelle prossime giornate di Serie A.