Partita per la Pace, omaggio a Maradona il 10 ottobre

Partita per la Pace a Roma, in programma un omaggio a Diego Maradona il prossimo 10 ottobre alle 10

Il 10 ottobre alle 10. Non si poteva scegliere un momento più simbolico per lanciare l’omaggio al più celebre numero 10 della storia del calcio, Diego Armando Maradona. Lunedì 10 ottobre, alle 10 del mattino, sarà lanciato il primo omaggio virtuale al mondo, che culminerà in quello reale, in occasione della Partita per la Pace, prevista a Roma, il 14 novembre.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza. Promossa da Papa Francesco, la Partita per la Pace vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende del calcio, che insieme al Santo Padre faranno un nuovo appello alla pace. Nel frattempo l’omaggio virtuale dedicato a Maradona durerà 24 ore e sarà disponibile su weplayforpeace.org.

La conferenza di presentazione si è svolta lo scorso 29 settembre in Vaticano. Presenti Ciro Ferrara, testimonial dell’iniziativa e poi il presidente Claudio Lotito e Ciro Immobile in rappresentanza della Lazio e Marash Kumbulla e Francesco Pastorella in rappresentanza della Roma. Nel corso della conferenza sono stati annunciati i primi partecipanti alla partita. Da Hristo Stoichkov allo stesso Ferrara, da Ronaldinho a Claudio Caniggia. Hanno già sostenuto l’iniziativa poi Lionel Messi, Paulo Dybala, Maxi Rodriguez, Luis Suarez, José Mourinho, Dani Alves, Ivan Rakitic, Gigi Buffon e Angel Di Maria.