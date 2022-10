TV PLAY | Milan-Juve, bocciatura lampo: “Non adatto al calcio italiano”

Milan-Juventus è sempre più vicina, e la tensione è palpabile. La rivelazione a Tv Play sulle possibili chiavi di volta della gara.

Dopo la brutta scoppola patita allo Stamford Bridge contro il Chelsea, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in campionato per ritrovare quelle certezze che il KO di Londra avrà fatto indubbiamente vacillare. Incerottata e priva di alcuni suoi uomini cardine, la compagine rossonera ha riscontrato non poche difficoltà a proporre il suo gioco, finendo con l’essere travolta dal pressing ossessivo dei Blues.

La sfida contro la Juventus rappresenterà indubbiamente un banco di prova importante. I bianconeri, che a fatica sono riusciti a trovare i primi punti della propria campagna europea, sono reduci anche dal largo successo ottenuto contro il Bologna. Tuttavia, la creatura di Allegri è ancora convalescente, ed ha bisogno di nuovi banchi di prova per saggiare eventuali bagliori di rinascita.

Milan-Juventus, “sentenza” a TV PLAY: bocciatura definitiva

Un ruolo importante in questo senso potrebbe essere giocato dalle corsie laterali. Salvo dietrofront dell’ultim’ora, Pioli dovrebbe lanciare dal primo minuto Theo Hernandez. Tuttavia, l’out di destra del Milan ha palesato non poche difficoltà in questo primo scorcio di stagione, soprattutto in concomitanza delle assenze di Calabria e Florenzi. Quando chiamato in causa, Dest non è apparso sempre impeccabile. Proprio questo è stato uno dei temi degli ultimi interventi dello scrittore di fede juventina Graziano Carugo Campi, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su Tv Play, in onda su Twitch. Ecco le sue parole:

FASCIA DESTRA – “La Juventus ha delle difficoltà sull’out di destra, dove Cuadrado e Mckennie stanno andando malino. Mi aspetto che la catena destra del Milan possa essere messa in difficoltà: Dest non mi è sembrato adatto al calcio italiano.”

SCELTA su KOSTIC e POSSIBILE TRIDENTE – “Se lasci fuori Kostic, puoi dare equilibrio. Il problema è che sia Di Maria (squalificato contro il Milan, ndr) sia Vlahovic che Milik sono tutti e tre mancini, quindi forse hai qualche difficoltà, mentre Kostic può giocare a sinistra. Non so se Di Maria possa giocare da quel lato, lo abbiamo visto da rifinitore ed è grandissimo.”