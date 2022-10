Tv Play | Giudizio lapidario sulla Juventus: “Valori ancora nel cassetto”

Periodo di forma della Juventus e prospettive di crescita del Milan: big match al cardiopalma. L’annuncio a Tv Play.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Juventus: il confronto di San Siro potrebbe fungere da spartiacque per entrambe le squadre, che stanno attraversando periodi di forma piuttosto diversi.

Dopo un inizio balbettante, infatti, gli uomini di Allegri hanno risollevato la china: le due vittorie consecutive ottenute contro Bologna e Maccabi potrebbero aver rappresentato un primo turning point nella stagione della “Vecchia Signora“, che chiaramente è chiamata a dare continuità alle ultime prestazioni. Vlahovic e compagni vogliono rimanere agganciati al treno di testa, e per farlo sono chiamati ad un banco di prova importante.

A San Siro i bianconeri se la vedranno con un Milan desideroso di lasciarsi alle spalle il brutto KO di Londra con il Chelsea. I rossoneri si presentano alla sfida con la Juventus incerottati e con l’infermeria piena, anche se il recupero di Theo Hernandez non può e non deve essere trascurato. Allo Stamford Bridge il “Diavolo” è apparso spuntato ed incolore, ma per quanto fatto vedere finora ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà una Juve che concede ancora molto in fase difensiva.

Juventus, le parole di Braida a Tv Play non passano inosservate

Del prossimo big match di San Siro e della situazione in casa Juventus ha parlato il consigliere strategico della Cremonese in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Twitch Tv Play. Ecco le sue parole: “Il Milan se non vince, si stacca. Se la Juve non dovesse vincere, perderebbe un’opportunità. Un eventuale pareggio accontenterebbe un pò, servirebbe a tenere lontana la Juventus. Farebbe più comodo al Milan, che però cercherà di imporsi in qualsiasi modo.”

SULLA JUVENTUS – “Tutti si aspettavano di più, ma a volte nel calcio si illumina qualcuno, a volte ci sono magie. Ci sono dei valori, ed i valori fino a questo momento sono rimasti confinati nel cassetto. Prima o poi, usciranno.”