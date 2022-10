Tv Play | Inter, confronto Handanovic-Onana: “Inzaghi mi ha deluso”

Inter, il dualismo tra i pali in casa nerazzurra continua inevitabilmente a tirare in ballo. L’annuncio a Tv Play rimescola nuovamente le carte in tavola.

La vittoria contro il Barcellona è stata una vera e propria panacea per l’Inter, che in virtù dei tre punti ottenuti nella sfida con i blaugrana potrebbe essersi definitivamente messa alle spalle il periodo più buio della stagione.

I nerazzurri sono chiamati ad un vero e proprio tour de force, tra campionato e Champions League. Le due sconfitte consecutive ottenute al cospetto di Udinese e Roma obbliga Lautaro Martinez e compagni a fare bottino pieno al Mapei Stadium, per evitare di perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. In questo senso la notte di San Siro potrebbe aver rimescolato in maniera forse decisiva le gerarchie tra i pali, con Onana che si è rivelato provvidenziale in almeno un paio di interventi. L’ex estremo difensore dell’Ajax ha fornito una prestazione molto solida: sicuro sia tra i pali che nelle uscite, ha deciso la contesa rispondendo presente al tiro a botta sicura di Dembélé, poi finito sul palo.

Inter, Handanovic-Onana: la frecciata di Inzaghi a Tv Play

Onana ha destato ben altre sensazioni rispetto ad Handanovic, che in questo primo segmento stagionale non sempre è stato impeccabile, anzi. Non è un caso che diversi tifosi nerazzurri abbiano esternato a più riprese il proprio dissenso in merito all’utilizzo quasi esclusivo del capitano dell’Inter, invocando un ribaltone tra i pali. Dopo l’esito della prova con il Barça, chissà che non si siano creati i presupposti giusti per questo tipo di scenario. Di diverso avviso è invece Salvatore Soviero. L’ex portiere, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha fornito il suo personale punto di vista.

Ecco le sue parole di Soviero: “Handanovic sembra il capro espiatorio dei mali dell’Inter, ma Onana ha fatto la prima partita e ha preso il palo, poi contro il Barcellona è uscito a vuoto. Onana a me non piace, ma non lo confronto con Handanovic: è molto atletico e poco tecnico. Poi la gente vuole il cambio e l’allenatore segue la gente, dimostrando di non avere personalità. Mi ha deluso anche Inzaghi.”