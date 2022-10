TV PLAY | Viviano: “Al Milan farebbe benissimo”. Poi parla di Handanovic

Intervenuto in diretta a TV Play, Emiliano Viviano si è soffermato su diversi temi, in particolare legati a Milan ed Inter

Dopo una deludente prestazione, condita anche da un cartellino rosso rimediata nei minuti finali della sfida contro il Real Betis, Nicolò Zaniolo è finito ancora una volta nel mirino della critica. Il numero 22 della Roma non è stato risparmiato infatti dalle critiche, soprattutto dopo il brutto gesto di reazione nei confronti di Pezzella.

Su questo argomento Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di TvPlay. “Non lo conosco personalmente, solo per vie traverse, ma mi dicono sia un bambinone. Mi sembra sia sempre stato messo in altre questioni da mamma, fidanzata e quant’altro. Per gestire tutto questo a Roma devi essere bravo. Sul campo poi secondo me il modo di giocare della Roma non lo valorizza. Se può fare la mezzala? Può fare tutto con quel fisico. La Roma per lui è un problema? Se andasse al Milan farebbe benissimo”.

TV PLAY, Viviano su Handanovic: “Gli farebbe bene star fuori”

E a proposito di Milan, Viviano ha parlato anche della situazione portiere, dove attualmente Maignan è infortunato: “Il ruolo del secondo portiere ha mille sfaccettature. Comportarsi bene, essere pronto, allenarsi bene… certi portieri anche forti non possono farlo. Tatarusanu si è fatto trovare pronto e ha tante partite alle spalle. Lo scorso anno l’Inter aveva un secondo più forte del Milan, che però gli è costato lo scudetto. Nella continuità non può essere il titolare del Milan campione d’Italia, ma a me non dispiace”.

L’argomento portieri tiene banco anche in casa Inter, dove la situazione è completamente diversa rispetto ai cugini rossoneri. Andre Onana ha disputato la terza gara su tre in Champions League, totalizzando due clean-sheet, ma l’estremo difensore del Camerun non ha ancora esordito in campionato. Al suo posto Simone Inzaghi gli ha sempre preferito Samir Handanovic. E proprio sull’alternanza tra il camerunense e il capitano nerazzurro, tema affrontato anche da Sebastien Frey, si è espresso Viviano. “Dieci anni fa avrei detto che l’alternanza tra portieri non mi piaceva, oggi invece penso si possa valutare. Handanovic-Onana? Si tratta di un discorso soggettivo. Per me ad Handanovic potrebbe far bene stare un po’ fuori, ma ognuno reagisce alla sua maniera”.