Un nuovo attaccante per la Juve: a gennaio sarà bianconero

Il giocatore può vestire il bianconero a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Arrivano novità dall’Inghilterra

E’ stato il calciatore più cercato dalla Juventus durante il calciomercato estivo. Negli ultimi giorni, poi, ha avuto la possibilità di volare in Inghilterra ma per Memphis Depay, alla fine, nessun trasferimento.

L’olandese è rimasto al Barcellona, dove ha sempre detto di trovarsi bene. La concorrenza è di quelle importanti e i minuti di gioco accumulati fino a questo momento sono 131, tra Liga e Champions League. Un magro bottino, che gli ha comunque permesso di trovare la via della rete contro l’Elche, in campionato.

In Spagna continuano a sostenere che anche Xavi sia contento del giocatore olandese. Lo è meno la società blaugrana, che avrebbe voluto guadagnare qualcosa dalla sua cessione e rinunciare al suo importante stipendio.

Come vi abbiamo raccontato, la Juventus ci ha provato fino alla fine a trovare un accordo ma senza successo. I bianconeri hanno così virato su Milik, una scelta che fino a questo momento sta decisamente pagando. Non è da escludere, però, che la Juve ci riprovi per Depay anche nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Il contratto scade il 30 giugno 2023 e chiaramente l’olandese rappresenta un’opportunità.

La coppia Milik-Vlahovic sta funzionando bene ma servono alternative ai due attaccanti. Di Maria lo è certamente ma il suo futuro resta un’incognita. E’ ormai bocciato, invece, Kean, che non riesce a ritrovarsi.

Calciomercato Juventus, colpo Depay: concorrenza inglese

L’idea Depay potrebbe prendere dunque piede ma la Juve deve fare i conti con la concorrenza della Premier League. Il Daily Mail conferma la volontà del Barcellona di lasciarlo andare per risparmiare sullo stipendio. Il portale parla del forte interesse dei club inglesi, soprattutto dei bianconeri del Newcastle, che ha voglia di inserire in rosa un altro calciatore importante, come l’olandese. La Juventus dunque è avvisata.

Ci sarà chiaramente da considerare anche la volontà di Depay che può essere determinante. Ricordiamo che in estate si era detto poco propenso ad un ritorno in Inghilterra. Il suo modo di giocare si sposerebbe poco con quello della Premier League.