Rinnovo Skriniar, incontro fissato e ‘ultimatum’ a sorpresa

Inter che ritorna alla carica per il rinnovo di Skriniar, fissata la data per l’incontro con l’entourage dello slovacco: e spunta l’ultimatum

L’Inter prova a recuperare slancio dopo la grande serata vissuta in Champions League martedì contro il Barcellona. Un successo pesante, quello per 1-0 contro i blaugrana, non solo per le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, ma anche per tentare di invertire il trend di una stagione partita troppo a singhiozzo.

Respira Simone Inzaghi, finito sulla graticola per i precedenti risultati e che adesso attende ulteriori risposte da due trasferte molto difficili: quella con il Sassuolo in campionato e la gara di ritorno a Barcellona. Domani, in Emilia, non si può assolutamente sbagliare per non perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni. Il tecnico nerazzurro si aspetta la stessa solidità da parte della squadra, sperando di confermare quella difensiva. Troppi i 13 gol incassati in otto giornate di campionato per puntare in alto. Una delle migliori notizie di Inter-Barcellona è stata la ritrovata vena di Skriniar, che è tornato il baluardo dei tempi migliori. Anche dallo slovacco passa la riscossa nerazzurra, e proprio per questo l’Inter punta, dopo le voci di mercato durate tutta l’estate e che sicuramente lo hanno condizionato, a blindarlo. Pareggiare le cifre proposte dal Psg (quasi nove milioni di ingaggio) è dura, ma la dirigenza intende procedere a un ultimo tentativo.

Inter, la data del summit per Skriniar: lo spogliatoio ha una richiesta per lo slovacco

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di un incontro che sarebbe stato fissato con l’entourage del difensore dopo il match della prossima settimana contro il Barcellona al Camp Nou. A Skriniar sarà avanzata, come noto, una proposta di ingaggio simile a quella con la quale Brozovic e Lautaro Martinez hanno firmato il rinnovo (intorno ai 6 milioni e mezzo di euro). Intanto, prova a ‘intervenire’ lo spogliatoio. I compagni di squadra sanno del valore di Skriniar e starebbero tentando di convincerlo, anche nel caso in cui il rinnovo non avvenisse, a rimanere fino a giugno, per provare a vincere ancora qualcosa insieme prima di salutarsi.