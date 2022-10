Roma-Betis 1-1, voti e tabellino primo tempo: Dybala e Rodriguez sontuosi, Ruibal che ingenuità

I voti e il tabellino della prima frazione di gioco di Roma-Betis, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League

Partita fondamentale per la Roma quella di questa sera contro il Betis. Giallorossi che in Europa League fino ad ora hanno totalizzato solo tre punti, perdendo in Bulgaria contro il Ludogorets e vincendo contro l’Helsinki. Davanti a uno Stadio Olimpico gremito, con oltre 60 mila tifosi presenti, Mourinho perde subito Celik per infortunio.

Alla mezz’ora del primo tempo la Roma trova il vantaggio su calcio di rigore dopo il tocco di mano in area di Ruibal. A trasformare dagli undici metri è il solito Paulo Dybala. Pareggio che arriva al 40′ con un missile di Rodriguez dalla distanza che supera Rui Patricio. Questi i voti del primo tempo:

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 5.5

Smalling 6

Ibanez 6

Celik S.V. (5′ Spinazzola 5.5)

Cristante 5.5

Matic 6

Zalewski 6.5

Zaniolo 6

Dybala 7

Abraham 5

All. Mourinho 6

BETIS

Bravo 6.5

Ruibal 5

Luiz Felipe 5.5

Pezzella 6

Miranda 6

Guardado 5.5

Rodriguez 7

Canales 6

Fekir 6.5 (21′ Luiz Henrique 6.5)

Joaquin 5.5

Willian Jose 5.5

All. Pellegrini 6

Roma-Betis, il tabellino del primo tempo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (5′ Spinazzola), Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Rodriguez; Canales, Fekir, Joaquin; Willian Jose. All. Pellegrini

Arbitro: Matej Jug

Var: Pol Van Boekel

Ammoniti: 30′ Luiz Felipe, 32′ Bravo, 33′ Guardado

Marcatori: 33′ Dybala, 40′ Rodriguez