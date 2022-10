Roma-Betis, tegola Mou: nuovo KO e sostituzione immediata

Roma-Betis, nuova tegola per José Mourinho: costretto ad uscire immediatamente dopo aver subito fallo da un proprio compagno di squadra.

Da pochi istanti è cominciata Roma-Betis, gara che gli uomini di uomini hanno subito approcciato nel migliore dei modi, creando le premesse per azioni pericolose in almeno una circostanza.

Si tratta di una sfida molto importante per i giallorossi, che vogliono imprimere la svolta decisiva al proprio raggruppamento a stretto giro di posta. Tuttavia, dopo un inizio veemente, ecco il primo colpo di scena in casa giallorossa: dopo uno scontro di gioco con Mancini, infatti, Celik è stato costretto ad abbandonare il campo. Da capire l’entità dell’infortunio. L’ex Lille ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto a dare forfait dopo pochi minuti. Chiaramente si tratta di un infortunio che andrà valutato con estrema attenzione nel corso delle prossime ore.

Da capire se il terzino di Mou verrà sottoposti ad esami strumentali per capire l’entità del guaio. Lo Special One, non dimentichiamolo, deve già fare i conti con l’infortunio accorso a Karsdorp, che ridimensiona in maniera importante il ventaglio di alternative a disposizione sulle corsie laterali. Celik KO dunque: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali a riguardo.