PAGELLE E TABELLINO Roma-Betis 1-2: Luiz Henrique decisivo, Zaniolo che disastro

Le pagelle e il tabellino di Roma-Betis, gara valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League

Big match della terza giornata di Europa League è senza dubbio quello tra Roma e Real Betis. Una partita che la squadra di Mourinho deve vincere per riaprire i conti per la prima posizione nel girone.

Nel primo tempo Dybala dal dischetto realizza il gol del vantaggio giallorosso. Ma Rodriguez dopo sette minuti con un missile dalla distanza supera Rui Patricio e fa 1-1. Nella ripresa Cristante spreca un’occasione d’oro in area tirando addosso a Bravo. Nel finale Luiz Henrique di testa supera Rui Patricio e fa 1-2 decidendo il match. Nel finale Zaniolo riceve un cartellino rosso. Queste le pagelle della partita:

ROMA

Rui Patricio 6- Un tiro imprendibile e un palo, per il resto mai chiamato in causa.

Mancini 5.5- Chiude bene, senza errori importanti, però si fa prendere dal nervosismo e prende un giallo inutile.

Smalling 6- Solito muro in difesa, dalle sue parti non passa nessuno e anche stasera non fa muovere Willian Jose.

Ibanez 6.5- Partita rocciosa la sua, chiude molto bene in difesa ed è anche coraggioso nel ripartire palla al piede centralmente. In costante crescita.

Celik S.V. – Sfortunato infortunio che lo porta a lasciare il campo dopo soli cinque minuti. (5′ Spinazzola 4.5- Meno pericoloso del solito con le sue accelerazioni, ancora non al 100% fisicamente probabilmente. Poi nel finale si fa saltare in testa e la Roma subisce gol.)

Cristante 5.5- Poca cattiveria a centrocampo, strano per le sue caratteristiche. Sbaglia un gol fatto in area tirando addosso a Bravo. (80′ Camara S.V.)

Matic 6- Sempre attento, fa molto lavoro sporco e recupera sempre molti palloni. Necessario.

Zalewski 6.5- Una spina nel fianco per la difesa spagnola, le sue accelerazioni lo rendono imprendibile.

Zaniolo 3- Tante accelerazioni che però vanno sempre a finire con un nulla di fatto. Serve più concretezza per incidere in certe partite. Infine prende un’espulsione totalmente inutile. Deve cambiare atteggiamento.

Dybala 6.5- È sempre lui a mettere la Roma sulla carreggiata giusta. Gol e giocate importanti che lo rendono sempre pericoloso. Cala un po’ nella ripresa.(80′ El Shaarawy S.V.)

Abraham 5- Al momento non è il bomber che ci ha deliziati lo scorso anno. Perde contrasti fisici, fatica a rendersi pericoloso e non crea occasioni. Da recuperare ancora. (72′ Belotti 6- Si muove tanto ma non gli arrivano palloni giocabili)

All. Mourinho 5- Era una partita da vincere, la Roma domina ma spreca troppo e non porta a casa tre punti fondamentali per il cammino in Europa League. Anzi, nel finale subisce un gol pesantissimo. Ora andare a vincere in Spagna sarà difficile.

BETIS

Bravo 6.5 – Con un paio di parate salva il risultato.

Ruibal 4.5- Partita disastrosa del difensore spagnolo. Con un’ingenuità regala il rigore alla Roma e durante la partita non riesce a stare dietro agli strappi dei giocatori giallorossi.

Luiz Felipe 5.5- Gioca duro, ricorre spesso al fallo ma alla fine è efficace per fermare l’attacco giallorosso.

Pezzella 6.5- Molto bravo nelle chiusure e soprattutto esperto a intervenire duro quando serve senza rimediare cartellini.

Miranda 5.5- Fatica e non poco a stare dietro a Zalewski, ma per sua fortuna interviene Luiz Felipe spesso in suo aiuto. (75′ Moreno S.V.)

Guardado 5.5 – Non un’ottima gestione del pallone a centrocampo, con qualche passaggio di troppo sbagliato. (75′ Carvalho 6- Gestisce bene il pallone sfruttando il fisico)

Rodriguez 7- Un missile dalla distanza imprendibile per Rui Patricio pareggia il match. Il pallone passa dai sui piedi in ogni azione. Tecnico.

Canales 6- Alterna momenti di grande tecnica in cui strappa e fa paura, a momenti in cui lo si perde totalmente di vista. Una buona partita nel complesso.

Fekir 6.5- Fa in tempo a colpire un palo e far tremare la difesa della Roma, poi esce per infortunio. (21′ Luiz Henrique 7- Si rende pericolo dal primo momento rientrando sul mancino e provando a tirare. Nel finale decide la partita con un colpo di testa.)

Joaquin 5.5- Sottotono in questa partita, si vede poco e gioca pochi palloni. (60′ Rodri 6- Buona gestione del pallone, tecnicamente si vede che ci sa fare).

Willian Jose 5- Mai pericoloso, Smalling lo rende inoffensivo. (75′ Borja Iglesias 5.5- Pochi palloni giocati)

All. Pellegrini 7- Imbriglia la Roma sapendo subire, poi nel finale i suoi ci credono e trovano la vittoria.

Roma-Betis, il tabellino del match

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (5′ Spinazzola), Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Rodriguez; Canales, Fekir (20 Luiz Henrique), Joaquin (60′ Rodri); Willian Jose (75′ Borja Iglesias). All. Pellegrini

Arbitro: Matej Jug

Var: Pol Van Boekel

Ammoniti: 30′ Luiz Felipe, 32′ Bravo, 33′ Guardado, 70′ Mancini, 82′ Pezzella

Espulsi: 90′ Zaniolo

Marcatori: 33′ Dybala, 40′ Rodriguez, 82′ Luiz Henrique