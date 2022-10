DIRETTA Europa e Conference League: Roma-Betis e Hearts-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Roma-Betis e Hearts-Fiorentina, per la terza giornata di Europa e Conference League

Archiviata la due giorni di Champions League con tre vittorie (Inter, Juve e Napoli) e una sconfitta (Milan), questa sera alle 21 Roma e Fiorentina scenderanno in campo nella terza giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. I giallorossi affronteranno il Betis Siviglia in un vero e proprio scontro diretto per il primo posto nel girone. Complice la sconfitta contro il Ludogorest, la squadra di José Mourinho ha bisogno di fare almeno quattro punti nella doppia sfida contro gli andalusi per superarli in classifica.

Senza capitan Lorenzo Pellegrini, i padroni di casa si troveranno di fronte la terza forza della Liga e avranno bisogno di una grande prestazione per avere la meglio sulla franchigia allenata da Manuel Pellegrini. In contemporanea con la sfida dell’Olimpico, la squadra di Vincenzo Italiano giocherà in trasferta in casa degli Hearts in quella che può già considerarsi una sfida decisiva per il passaggio del turno in Conference.

Ultimi con un solo punto in classifica, in caso di vittoria i viola scavalcherebbero proprio i rivali di oggi tornando prepotentemente in corsa anche per il raggiungimento del primo posto nel girone. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Betis e Hearts-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Rodriguez; Canales, Fekir, Joaquin; Willian Jose. All. Pellegrini

CLASSIFICA GRUPPO C: Betis 6 punti; Ludogorets e Roma 3: Helsinki 0

HEARTS (3-4-3): Gordon; L. Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Kiomourtzoglou, Grant, Halliday; McKay, Shankland, Ginnelly. All. Neilson.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Saponara, Jovic, Kouame. All. Italiano.

CLASSIFICA GRUPPO A: Basaksheir 6; Hearts 3; RFS e Fiorentina 1