Inter e Juve spiazzate dal Psg: il trasferimento è immediato

Sia Inter che Juventus continuano a monitorare la situazione per un colpo in difesa ma a inserirsi è il Psg che con una mossa spiazza tutti

Inter e Juventus si rialzano in Champions League. I nerazzurri vogliono scacciare la crisi di questo inizio di stagione e la vittoria contro il Barcellona potrà servire come primo passo importante. I bianconeri invece battendo per 3-1 il Maccabi Haifa sono riusciti a conquistare i primi tre punti in Champions League, che fanno ancora sperare nel passaggio agli ottavi di finale.

Nel frattempo entrambe le società continuano a pianificare le mosse per le prossime sessioni di calciomercato. In particolare continuano a osservare con interesse una situazione in casa Barcellona che fa gola sia all’Inter che alla Juventus. Ma a rovinare i piani delle italiane potrebbe essere il Psg con una mossa a sorpresa che anticipa tutti.

Il Psg piomba su Jordi Alba, mossa per tenere Messi: Inter e Juve messe al tappeto

Continua a tenere banco in Spagna il futuro di Jordi Alba. Il terzino del Barcellona, storico giocatore dei blaugrana, è finito ormai ai margini del progetto del club catalano, con Xavi che non gli concede più molto spazio preferendo Marcos Alonso e Alejandro Balde sulla corsia sinistra. Fino ad oggi infatti Jordi Alba ha collezionato solo cinque presenze tra Liga e Champions League.

Il giocatore spagnolo, con contratto in scadenza nel 2024, in estate è stato accostato all‘Inter e continua a essere tra gli obiettivi dei nerazzurri ma non solo. Infatti anche la Juventus è una delle squadre sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’ però a inserirsi potrebbe essere ancora una volta il Psg. Infatti il club parigino vorrebbe portare a Parigi Jordi Alba per convincere Lionel Messi, suo grande amico, a rinnovare il contratto e rimanere al Psg. Una mossa che ovviamente intralcerebbe i piani di Inter e Juventus e complicherebbe molto la strada verso l’acquisto dello spagnolo, visto lo strapotere economico del club parigino. Dunque Inter e Juventus rischiano di veder sfumare la pista che porta a Jordi Alba, ma da qui al prossimo calciomercato tutto ovviamente può cambiare.