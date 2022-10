UFFICIALE | Infortunio pesante dopo Inter-Barcellona: legamento KO

Inter-Barcellona, oltre ad un risultato importante, si porta dietro anche un infortunio pesante: comunicato ufficiale del club

È stata una notte magica per l’Inter, che nel momento di massima difficoltà ha trovato una vittoria pesantissima contro il Barcellona: il bersaglio grosso è stato centrato dai nerazzurri, che ora possono sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Nella giornata di oggi, intanto, arriva il comunicato ufficiale sull’infortunio.

Simone Inzaghi si era approcciato al match di ieri sera con una spada di Damocle sulla testa: in caso di pesante sconfitta sarebbe diventato difficile per la dirigenza meneghina continuare a garantirgli la fiducia. E, invece, il gol di Hakan Calhanoglu è valso tre punti e molto di più. Ora l’Inter ha la possibilità di raccogliere le energie positive derivanti dalla vittoria contro i blaugrana per iniziare la risalita anche in campionato. In Champions League, invece, il prossimo appuntamento è ancora contro il Barcella: la sfida di settimana prossima al Camp Nou dirà molto sulle sorti del girone. Intanto, l’infortunio di ieri sera è pesante: ora è ufficiale.

Comunicato UFFICIALE del Barcellona | Legamento KO per Christensen: salta l’Inter

Nella partita di ieri sera a San Siro, Andreas Christensen è stato costretto a lasciare il campo per infortunio e ora è arrivato anche la peggiore delle ufficialità. Il Barcellona ha diramato un comunicato riguardo alle condizioni del difensore ex Chelsea: lesione al legamento della caviglia. Un infortunio pesante che sicuramente non gli permetterà di esserci settimana prossima contro l’Inter nella sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del girone di Champions League.

Il centrale danese verrà sottoposto ad ulteriori esami nelle prossime ore per approfondire la natura dell’infortunio, ma il rischio è quello di un lungo stop. Nella serata di ieri al posto di Christensen è entrato Gerard Piqué, veterano blaugrana, che però non riesce più a dare le garanzie di una volta. Anzi, spesso il centrale catalano appare in affanno e anche settimana prossima contro l’Inter potrebbe andare in difficoltà. Simone Inzaghi, in ogni caso, dovrà preparare il match nel migliore dei modi perché anche un pareggio potrebbe bastare ai nerazzurri per conquistare una qualificazione agli ottavi di Champions che non sarebbe per niente scontata.