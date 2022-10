DIRETTA Champions, Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le vittorie ottenute ieri dall’Inter e dal Napoli, per la terza giornata della fase a gironi della Champions scendono in campo Milan e Juventus

Le importantissime vittorie ottenute ieri sera dall’Inter di Simone Inzaghi, contro il Barcellona, e dallo straripante Napoli di Luciano Spalletti, 6-1 in casa dell‘Ajax, ci introducono a questo mercoledì della fase a gironi della Champions League.

I campioni d’Italia in carica del Milan, dopo la vittoria ottenuta in pieno recupero in campionato contro l’Empoli di Paolo Zanetti nell’ultimo turno, si presentano alla sfida contro il Chelsea di Graham Potter, valida per la terza giornata del gruppo E, dopo aver pareggiato all’esordio in casa del Salisburgo e battuto tra le mura amiche la Dinamo Zagabria. Di contro, i ‘Blues’ sono fanalino di coda del raggruppamento, un solo punto ottenuto contro gli austriaci, e hanno bisogno assoluto di conquistare i tre punti per tenere aperto il discorso qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Stamford Bridge’ di Londra.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-MILAN

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount, Aubameyang, Sterling. All. Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA GRUPPO E: Milan 4 punti; Dinamo Zagabria 3; Salisburgo 2; Chelsea 1

Scende in campo anche la Juventus in quella che rappresenta una vera e propria ultima spiaggia per la squadra di Massimiliano Allegri. Ancora a zero punti nella classifica del gruppo H, ai bianconeri servono i tre punti contro il Maccabi Haifa, e tendere l’orecchio per capire quello che succederà in Portogallo tra il Benfica e il Paris Saint-Germain, coppia di testa a punteggio pieno. Stesso discorso per gli israeliani, anch’essi fermi a quota zero nella casella dei punti conquistati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MACCABI HAIFA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

MACCABI HAIFA (3-5-2): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Ali Mohamed, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar

CLASSIFICA GRUPPO H: Paris Saint-Germain e Benfica 6 punti; Juventus e Maccabi Haifa 0