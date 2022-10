Confermata l’anticipazione di CM.IT: adesso è UFFICIALE

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del club che ha annunciato la firma ufficiale del calciatore sul contratto

Confermando l’anticipazione che Calciomercato.it aveva lanciato a fine settembre, questo pomeriggio è arrivata ufficialmente la firma del calciatore sul nuovo contratto a sancire un rinnovo per il quale le parti lavoravano ormai da diverso tempo.

Stiamo parlano dell’esperto Marco Davide Faraoni, esterno destro che ha scelto di legarsi al Verona sino al 30 giugno 2025 grazie al rinnovo siglato sul nuovo contratto. Una firma importantissima quella del laterale italiano, calciatore simbolo della formazione allenata da Gabriele Cioffi. Una buona notizia che fa strappare un sorriso a tutti i tifosi in un momento in realtà molto complicato per via dei risultati negativi di questo inizio di stagione.

Dopo un mercato che ha tolto alla formazione veronese dei veri leader della scorsa annata del calibro di Caprari, Barak, Simeone, Casale e Cancellieri, comprensibilmente non sono mancate le difficoltà sul piano delle prestazioni e dei risultati in questo nuovo campionato. Senza dimenticare che anche l’assenza di un condottiero in panchina come Igor Tudor – passato in estate al Marsiglia – si sta facendo ovviamente sentire.

Calciomercato Verona, rinnovo ufficiale per Faraoni

La notizia, già nell’aria da qualche settimana, è stata ufficializzata dal Verona con un comunicato diffuso questo pomeriggio con il quale annunciava il rinnovo di Faraoni: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo dell’esterno Marco Davide Faraoni, che ha prolungato il proprio contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2025”.

Acquistato dal Verona nel gennaio 2019, Faraoni ha impiegato poco tempo per conquistare l’intera piazza ed i suoi tifosi a suon di buone prestazioni e ottimi numeri. Dopo quasi quattro anni di militanza in maglia gialloblù, infatti, tra Serie B e Serie A sono 16 le reti siglate e 20 gli assist messi a segno.

Vero leader e tra i calciatori più esperti all’interno dello spogliatoio, con la maglia dell’Hellas Faraoni ha collezionato ben 131 presenze, di cui 46 indossando al braccio la fascia di capitano. Con il rinnovo di quest’oggi, l’esterno romano avrà la possibilità nei prossimi anni di moltiplicare i numeri di cui sopra e difendere con orgoglio la maglia del suo Verona.