Sorpresa per la porta del Milan: arriva a zero dalla Francia

Il club rossonero è pronto ad accogliere un nuovo portiere, proveniente dalla Francia: colpo a costo zero

Un ‘nuovo’ Kalulu per la porta. Il Milan è tra le squadre italiane più attente al calciomercato francese. Stando alle ultime notizie provenienti da Saint-Étienne, il club rossonero è pronto a mettere le mani su un giovanissimo estremo difensore.

Il Diavolo – secondo quanto riportato da Envertetcontretous – si legherà a Noah Raveyre al termine della stagione. Si tratta di un portiere classe 2005 che in questo inizio di campionato ha collezionato anche una presenza in Ligue 2. I biancoverdi – si legge sul portale – hanno provato a blindare il giocatore ma senza successo. Il 30 giugno 2023 sarà così libero di accasarsi al Milan. Raveyre, in questo arco di tempo, però, rischia di vedere poco il campo, con il Saint’Etienne intenzionato a privilegiare altri calciatori.

Difficile capire, in questo momento, quale possa essere il futuro al Milan del giovane portiere. Non ci sono dubbi sul fatto che il club rossonero continuerà a puntare su Mike Maignan come prima scelta ma alle sue spalle la partita è tutta ancora aperta.

Calciomercato Milan, vice Maignan: è corsa a due

I contratti di Ciprian Tatarusanu, che ad Empoli non ha impressionato, risultando colpevole in occasione del gol, e Antonio Mirante sono in scadenza il prossimo 30 giugno e si sta facendo sempre più strada l’idea di portare a Milano un nuovo portiere italiano. Un giocatore che conosca la Serie A, che accetti di ricoprire il ruolo di secondo e che torni utile anche per le liste. Il Milan ha sempre meno italiani in rosa e un portiere azzurro farebbe certamente comodo.

I nomi sul taccuino del Milan sono quelli di Terracciano della Fiorentina e di Sportiello dell’Atalanta. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e rappresentano, dunque, un’opportunità di mercato che il Milan sta pensando di cogliere.

Il giovane Noah Raveyre potrebbe dunque ricoprire il ruolo di terzo portiere, alle spalle di Mike Maignan e di uno dei due italiani. Ma, come detto, è presto per capire quale effettivamente potrà essere il futuro del classe 2005 francese.