“E’ la società migliore”: Maldini dà il suo consiglio a Leao

Paolo Maldini è intervenuto prima di Chelsea-Milan e si è soffermato anche sul futuro di Rafa Leao: il consiglio è chiaro

Paolo Maldini è intervenuto a ‘Prime Video’ prima di Chelsea-Milan e ha affrontato diversi argomenti: dal sfida Champions al futuro di Rafa Leao.

Il dirigente rossonero è partito dai tanti infortuni: “Tre giocatori saranno disponibili solo da gennaio in poi, ma ciò che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è non accampare scuse ed è questo credo uno dei nostri segreti”.

CORAGGIO – “La squadra anche l’anno scorso è stata molto coraggiosa. Quando vinci la prima volta la cosa più difficile è provare a rivincere che sarebbe la conferma del nostro valore. Spero di confermarci in Italia e passare il turno in Champions. E’ più difficile confermarsi perché devi mantenere lo stesso tipo di concentrazione e poi perché parti favorito e non da outsider”.

APPROCCIO SQUADRA – “E’ tutto da scoprire. Siamo stati coraggiosi, se non siamo coraggiosi ci snaturiamo. La crescita passa anche da partite così: magari la perdi, ma giochi con l’idea di andare a competere”.

Calciomercato Milan, Maldini: “Restare per Leao scelta migliore”

LEAO – “E’ un talento grezzo. E’ arrivato quando aveva 20 anni ed io ho 20 anni la sentivo la pressione, avrei avuto bisogno di sostegno nei momento difficili. Questi ragazzi hanno proprio bisogno di questi”.

RINNOVO – “C’è la volontà di rinnovare lui, Bennacer, Kalulu. La volontà c’è, poi bisogna sedersi al tavolo e trattare. Credo che anche per il completo sviluppo di Rafa, il Milan è la società migliore”.