Ansu Fati in Serie A, è già arrivata la proposta al Barcellona

Non solo Champions tra Inter e Barcellona, la proposta nerazzurra per garantire un rinforzo importante ad Inzaghi

Un gol di Calhanoglu per ritrovare il sorriso. L’Inter batte il Barcellona, dimentica la crisi e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Lo scatto d’orgoglio della formazione nerazzurra rinsalda la posizione di Simone Inzaghi che sembrava ormai al passo d’addio.

Si aspettava che Xavi desse il colpo di grazia all’allenatore ed invece è arrivata una vittoria che può rappresentare la svolta in positivo della stagione interista. Ora c’è subito il Sassuolo per rilanciarsi il campionato e poi ancora il Barça per dare continuità ad un successo tanto bello quanto inatteso.

Il Barcellona può quindi rappresentare il crocevia della stagione dell’Inter ma tra le due società non è soltanto questione di campo. C’è dell’altro, come testimoniato negli ultimi giorni di mercato dalla possibilità del trasferimento di Jordi Alba in nerazzurra. Allora non se ne fece nulla, a gennaio un altro nome potrebbe percorrere la tratta che dal Camp Nou porta direttamente a ‘San Siro’. Un affare sorprendente quasi quanto la vittoria dell’Inter di ieri sera.

Calciomercato Inter, chiesto Ansu Fati: risposta immediata

L’Inter avrebbe messo gli occhi su Ansu Fati, talento blaugrana, alle prese con il difficile ritorno in campo dopo un lungo stop per infortunio. Xavi non sta impiegando con frequenza il 19enne attaccante che anche ieri sera è entrato soltanto a partita in corso.

Un minutaggio ridotto che non può far piacere al calciatore, che sa di aver bisogno di giocare più tempo possibile per superare i guai fisici che hanno condizionato in maniera pesante la sua giovane carriera. Proprio sfruttando ciò, l’Inter – stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’ – avrebbe bussato alla porta del Barcellona per chiedere il 19enne.

Un affare in prestito quello che la società nerazzurra avrebbe proposto agli spagnoli, destinato però a restare soltanto ipotesi. Stando alla stessa fonte, infatti, Ansu Fati è ritenuto incedibile dal presidente Laporta con Xavi che sta centellinando le sue apparizioni in campo per consentirgli un recupero completo. Niente Inter quindi: salvo sorprese il futuro del giovane talento blaugrana è ancora al Barcellona.