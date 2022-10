TV Play | Inzaghi non ha più speranze: “Cambio in panchina”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play e ha parlato della situazione dell’Inter

Destino segnato. Enzo Bucchioni, intervenuto a Calciomercato.it su Twitch Tv Play, facendo il punto sulla situazione in casa Inter con una visione chiara su Inzaghi.

INTER PRE CONTE – “Se posso dire sta tornando l’Inter che era prima di Conte. Quell’effetto lì è finito soprattutto in panchina. Uno come Conte che tiene tutti sulla corda poi i risultati li ottiene, se si fa una gestione amicale torna l’Inter di quando andavano via dalla Pinetina Vieri e Di Biagio perché non andavano agli allenamenti”.

CAMBIO IN PANCHINA – “Quando la squadra non ha reazione, quando vedi Barella che si innervosisce ad ogni errore, sono queste cose che ti fanno interrogare: hanno mollato? La mia risposta è sì, non c’è stata una risposta minima da parte di nessuno. Poi il calcio è strano, magari stasera c’è la reazione, ma ci sono una serie di problemi irrisolti con dei segnali da cogliere già dall’anno scorso. Mi sembra una situazione destinata ad un cambio di panchina che, se non è stasera…”

Calciomercato Inter, Bucchioni: “Skriniar è con la testa via”

Continuando nel suo intervento, Bucchioni ha aggiunto: “Skriniar con la testa è già via. Ora parliamo di un aumento di capitale di 100 milioni, ma dove li prende Zhang. Nelle more di tutto ciò c’è un dirigente che riflette, va su Bremer e Dybala, ma non può prenderli, deve prendere un Mkhitaryan, un Acerbi. Non è facile lavorare in questo modo per Marotta, che è sempre stato il mago delle programmazioni in medio e lungo periodo”.